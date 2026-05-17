Între 11 dimineața și 5 după-amiaza, soarele emite cantități mari de raze infraroșii - căldura, adică.

Corespondent PROTV: „Pielea captează radiația calorică, se încălzește, produce inflamație. Iar ultravioletele, alt tip de radiație solară, își cresc efectul nociv. De aceea, creme cu fotoprotecție tot timpul zilei. Și vara, și iarna. Radiația UV nu se vede. Dar există. Și poate distruge informația din celule. Așa apar tumorile de piele.”

Dar crema pentru protecția solară împiedică sinteza de vitamina D. Ne explică medicul endocrinolog pediatru Bogdan Pascu.

Bogdan Pascu, medic endocrinolog: „Suplimentăm și vara vitamina D pt că suntem părinți grijulii, ne dăm copiii cu cremă solară. Orice cremă solară, cu SPF peste 35, oprește cam 99% din radiația solară. Și din formarea de vitamină D. Suplimentăm constant cu vitamina D. După mii de copii văzuți, nivelul de vitamina D al unui copil, care nu e suplimentat, e sub nivelul normalului.”

De la 6-7 ani, 1.000 de unități de vitamina D pe zi. La copiii supraponderali – 2.000 de unități zilnic.

Bogdan Pascu, medic endocrinolog: „La două luni de la începerea readministrării vitaminei D reușește să ajungă la vitamina D normală. E doza de încărcare, apoi la jumătate doza de întreținere față de doza de încărcare inițială.”

Copiii supraponderali au un deficit și mai mare de vitamina D în sânge. Acestor copii, medicul le stabilește doza zilnică de administrat. În orice anotimp.

Chiar dacă folosiți cremă de protecție solară, tot vă bronzați. Radiația ultravioletă are mai multe lungimi de undă. Doar o lungime de undă distruge celulele pielii. Aceasta e absorbită de substanța activă din cremele de protecție, numită dioxid de titan. Altă lungime de undă UV determină bronzul.

Soare, creme de protecție, suplimente de vitamina D și mișcare. În fiecare zi.