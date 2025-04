China va reduce importurile de filme din SUA, ca răspuns la escaladarea disputei lor comerciale

Impunerea „ilegală" a taxelor vamale de către guvernul Statelor Unite asupra Chinei „va reduce inevitabil şi mai mult popularitatea filmelor americane în rândul publicului intern", a declarat un purtător de cuvânt al autorităţii de reglementare a cinematografiei din Beijing, citat de CCTV.

În schimb, în China vor fi prezentate mai multe filme care sunt produse în celelalte ţări ale lumii, a adăugat el.

Tarifele de retorsiune ale Chinei de 84% asupra importurilor din SUA au intrat în vigoare joi, determinându-l pe preşedintele american Donald Trump să majoreze din nou tarifele asupra importurilor chineze în Statele Unite la 125%.

Cum s-a justificat Donald Trump

Donald Trump a justificat măsura spunând că China a arătat o "lipsă de respect" faţă de pieţele mondiale. Beijingul a promis anterior că va "lupta până la capăt" în disputa tarifară şi a acuzat SUA de şantaj, însă China nu a răspuns la ultima majorare a tarifelor prin noi creşteri tarifare.

China are deja implementat un sistem de cote pentru filmele străine, care trebuie să treacă şi de reglementările cenzurii chineze înainte de a putea fi difuzate.

O reducere a accesului pe această piaţă, a doua ca importanţă din lume după cea din Statele Unite, ar putea diminua încasările studiourilor hollywoodiene, relatează AFP.

Potrivit Reuters, în ultimele trei decenii, China a importat anual zece filme produse la Hollywood. Filmele hollywoodiene reprezintă doar 5% din box-office-ul total obţinut pe piaţa chineză. În plus, China taxează acel număr redus de filme cu 50% înainte ca orice venituri să ajungă în Statele Unite, a explicat Chris Fenton, autorul cărţii "Feeding the Dragon: Inside the Trillion Dollar Dilemma Facing Hollywood, the NBA, and American Business".

Studiourile hollywoodiene primesc apoi doar 25% din încasările obţinute în cadrul box-office-ului din China, în timp ce alte pieţe le oferă un procent dublu, a adăugat el.

Printre filmele importate în trecut de China din Statele Unite s-au numărat producţii cum ar fi "Titanic" şi "Avatar", care au doborât apoi recordurile de încasări pe piaţa chineză, ajutându-i pe actori precum Leonardo DiCaprio şi regizori precum James Cameron să devină nume cunoscute şi apreciate în rândul iubitorilor chinezi de filme din toate generaţiile.

În box-office-ul chinez din toate timpurile, un singur film de import s-a clasat între primele 20 de poziţii: "Avengers: Endgame", cu încasări de 4,25 miliarde de yuani (579,8 milioane de dolari). Toate celelalte filme din topul 20 chinez sunt producţii interne.

