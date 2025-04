Trump dă înapoi în războiul comercial. Suspendă taxele pentru aliați, dar pedepsește China cu taxe vamale uriașe

A păstrat doar o bază de 10%, iar acum așteaptă negocieri cu fiecare stat în parte. Anunțul a fost primit cu bucurie pe bursele americane, care au avut una dintre cele mai bune zile din ultimele două decenii.

Nasdaq 100, de exemplu, a crescut cu peste 12 procente, ceva nemaivăzut din 2001 încoace. Și marile companii americane din tehnologie au început să-și revină pe bursă. Tesla s-a ridicat, la un moment dat, cu aproape 20%. Pe de altă parte, Trump continuă să pună presiuni pe Beijing. A crescut taxele vamale pentru bunurile din China până la 125%.

Președintele Donald Trump a făcut anunțul care a dat, din nou, bursele peste cap, puțin după ora 20, ora României: „Ținând cont de faptul că peste 75 de țări au contactat reprezentanți ai Statelor Unite (...) și că aceste țări, la recomandarea mea fermă, nu au ripostat în niciun fel împotriva Statelor Unite, am autorizat o pauză de 90 de zile și aplicarea, în această perioadă, a unui tarif reciproc substanțial redus, de 10%, de asemenea cu efect imediat.”

Bursele, reacție pozitivă după anunțul lui Donald Trump

După mesajul liderului american, bursa de la New York a reacționat pozitiv. Indicii Dow Jones și Standard & Poor's 500 au crescut cu până la 8%, iar acțiunile marilor companii de tehnologie au recuperat până la 20%.

Donald Trump, președintele SUA: „Cineva trebuia să facă ceea ce am făcut noi, iar eu am acordat o pauză de 90 de zile pentru cei care nu au ripostat, pentru că le-am spus că, dacă ripostează, vom dubla tarifele... și exact asta am făcut cu China, pentru că ei au ripostat. Așa că vom vedea cum se vor desfășura lucrurile.”

Cu toate astea, de la începutul disputei pe taxe și până acum, pierderile pe burse au fost de ordinul zecilor de mii de miliarde de dolari. În tabăra lui Trump, oamenii lui spun că totul a fost o strategie a acestuia.

Scott Bessent, secretarul Trezoreriei SUA: „Aceasta a fost strategia lui (n.r. Trump) încă de la început, am putea chiar spune că a provocat China să ajungă într-o poziție nefavorabilă. Iar ei au reacționat. S-au arătat lumii întregi drept actorii negativi, iar noi suntem dispuși să cooperăm cu aliații noștri și cu partenerii comerciali care nu au ripostat. Mesajul nu a fost complicat: nu ripostați, iar lucrurile vor evolua favorabil.”

Un respiro pentru Uniunea Europeană

Și Uniunea Europeană a scăpat, pentru moment, de taxele de 20%, impuse de Casa Albă săptămâna trecută. Procentul a fost redus la 10%, dar nu include și exporturile de oțel și aluminiu.

Scott Bessent, secretarul Trezoreriei SUA: „Așadar, orice țară din lume care dorește să vină și să negocieze... suntem deschiși să vă ascultăm.”

Și, potrivit administrației Trump, sunt destule țări care au cedat deja în fața Statelor Unite.

Karoline Leavitt, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe: „Peste 75 de țări din întreaga lume i-au contactat pe președintele Trump și pe echipa sa de la Casa Albă pentru a negocia acorduri comerciale mai bune pentru muncitorii americani. Am fost copleșiți de numărul mare de solicitări venite din partea țărilor din întreaga lume.”

Pe de altă parte, Trump a anunțat o nouă etapă în războiul economic pe care Statele Unite îl poartă cu China.

„Având în vedere lipsa de respect pe care China a arătat-o față de piețele mondiale, dispun, prin prezenta, majorarea tarifului impus Chinei de către SUA la 125%, cu efect imediat. La un moment dat, sperăm că, în viitorul apropiat, China va înțelege că zilele în care înșela SUA și alte țări nu mai sunt acceptabile”, a scris Trump pe rețeaua sa socială.

Americanii obișnuiți, îngrijorați de războiul comercial

Tot mai mulți americani, inclusiv unii dintre votanții republicanului, sunt îngrijorați de haosul care răzbate din deciziile economice de la Casa Albă.

Luke Breen, proprietarul unei afaceri: „Tarifele sunt uriașe. M-au aruncat într-o stare de panică totală. Nu e deloc de glumă pentru niciun proprietar de magazin de biciclete.”

Republicanii fideli lui Trump spun că instituirea taxelor vamale va readuce în Statele Unite fabricile relocate în diverse țări și, implicit, milioane de locuri de muncă.

Dar această teorie este o fantezie, spun analiștii economici, care preconizează că americanul de rând va suporta costurile generate de războiul economic declanșat de Trump împotriva Chinei.

Gary Grigowski, Team 1 Plastics: „Dacă tarifele ar fi aplicate și ar fi certe, atunci prețurile vehiculelor și volumul vânzărilor ar ajunge la un echilibru. Ne-am adapta cu toții. Dar faptul că tot oscilează atât de mult face lucrurile extrem de dificile.”

Jennifer Pulidore, proprietara unei afaceri: „Putem face doar ceea ce ține de noi, să ne pregătim actele, să stabilim prețurile corespunzător și apoi să vedem unde ne aflăm peste o săptămână. Dar tot acest du-te-vino este foarte enervant.”

Beijinul s-a pregătit pentru un război comerical cu SUA

Specialiștii spun că războiul comercial în care se angajează acum cele două țări le va împinge către stagnare economică și chiar recesiune. Diferența este că Beijingul s-a pregătit ani de zile pentru acest moment.

Justin Wolfers, economist și profesor la Universitatea Michigan: „Dacă există un guvern în lume care nu-și face griji despre opinia publică, acela e guvernul chinez. În schimb, chiar dacă Trump nu prea se sinchisește de reguli, vă asigur că sunt mulți americani care scrâșnesc din dinți acum. Guvernul american resimte o presiune mult mai mare decât cel chinez.”

Impactul războiului comercial chino-american va fi, însă, resimțit pe tot Globul, în condițiile în care cele două țări însumează 43% din economia globală.

