Măsura are scopul de a ușura povara care apasă asupra consumatorilor, după creșterea vertiginoasă a prețurilor țițeiului, pe fondul războiului din Orientul Mijlociu, relatează AFP.

Preţurile petrolului au explodat de la începutul conflictului, declanşat pe 28 februarie de atacurile americane şi israeliene asupra Iranului, din cauza paralizării aproape totale a strâmtorii Ormuz, punct strategic pentru aprovizionarea mondială cu „aur negru”.

De la ultima ajustare a preţurilor în China, pe 9 martie, „preţurile mondiale ale petrolului au crescut puternic sub efectul intensificării conflictului”, a declarat luni Comisia Naţională pentru Dezvoltare şi Reformă, principalul organism de planificare economică.

„Pentru a atenua impactul acestei creşteri excepţionale a preţurilor internaţionale, a uşura povara care apasă asupra consumatorilor şi a garanta stabilitatea economică, precum şi bunăstarea socială, au fost puse în aplicare măsuri temporare de reglementare a preţurilor interne ale produselor petroliere rafinate, menţinând în acelaşi timp cadrul actual al mecanismului de stabilire a preţurilor”, a subliniat Comisia.

Creşterile preţurilor la benzină şi motorină vor fi, astfel, limitate la 1.160 de yuani (146 de euro) şi, respectiv, de 1.115 de yuani (140 de euro) pe tonă, adică aproximativ jumătate din cât ar fi trebuit să fie în conformitate cu mecanismul de stabilire a preţurilor.

Creşterea intră în vigoare în noaptea de luni spre marţi, la miezul nopţii, ora locală (ora 18:00, ora României).

China este direct afectată de blocarea strâmtorii Ormuz. Mai mult de jumătate din importurile sale de ţiţei transportate pe cale maritimă provin din Orientul Mijlociu şi tranzitează în majoritate prin strâmtoare, potrivit companiei de analiză Kpler.