Această reducere cu o brigadă - aproximativ 4.000 de soldaţi - "a provocat o întârziere în desfăşurarea" de trupe în Polonia, a precizat ministerul într-un comunicat, adăugând că va "determina dispunerea finală" a acestor trupe în Europa mai târziu.

Acest anunţ vine după o serie de declaraţii diverse ale oficialilor americani cu privire la desfăşurările militare în Europa, pe fondul presiunii constante exercitate de Donald Trump pentru ca aliaţii săi europeni să cheltuiască mai mult pentru a-şi asigura propria apărare.

Pe 1 mai, Pentagonul a anunţat retragerea a aproximativ 5.000 de militari americani din Germania în termen de un an.

A doua zi, Donald Trump a plusat, afirmând că Statele Unite vor reduce această prezenţă cu "mult mai mult de 5.000", din cei aproximativ 36.000 de soldaţi staţionaţi în ţară.

Pe 15 mai, un general american a anunţat că Statele Unite au anulat desfăşurarea a 4.000 de militari în Polonia. Marţi, vicepreşedintele american a afirmat că această desfăşurare este pentru moment "întârziată" mai degrabă decât anulată, solicitând totodată Europei să fie mai autonomă în materie de apărare.

Aceşti 4.000 de militari "ar putea merge în altă parte în Europa", a afirmat JD Vance. "Nu am luat o decizie finală cu privire la locul în care vor merge aceste trupe", a mai declarat vicepreşedintele.

Comunicatul Pentagonului de marţi seară subliniază că Statele Unite "vor menţine o prezenţă militară puternică în Polonia", elev model în ochii lui Donald Trump, având cheltuieli militare printre cele mai mari de pe continent ca pondere din PIB.

Aceste mişcări de trupe sunt observate cu mare atenţie, după ce preşedintele american a promis că îi va face să plătească pe aliaţii europeni care nu i-au susţinut războiul împotriva Iranului.