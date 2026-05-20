Magistratul care se ocupă de acest caz, Nicolae George Octavian, a stabilit ca miercuri să țină pledoariile avocații victimelor constituite în părți vătămate în cadrul procesului, iar joi avocații inculpaților.

După încheierea dezbaterilor, judecătorul va trebui să dea un termen scurt pentru pronunțarea deciziei, în condițiile în care faptele de care sunt acuzați foștii șefi ai Jandarmeriei se prescriu în luna octombrie.

La ultimele termene de judecată, colonelul Gheorghe Sebastian Cucoș și colonelul Cătălin Sindile nu au mai venit la proces și astfel judecătorul nu a putut să-i audieze în calitate de inculpați.

În schimb, colonelul Laurențiu Cazan, fost adjunct al directorului general al Jandarmeriei Capitalei, a fost audiat săptămâna trecută.

În luna august 2023, foști șefi ai Jandarmeriei au fost trimiși în judecată de procurorii Secției Militare a Parchetului General în dosarul privind protestul din 10 august 2018, 312 persoane vătămate constituindu-se părți civile în proces.

Este vorba despre colonelul (r) Gheorghe Sebastian Cucoș, fost șef al Jandarmeriei Române; colonelul Laurențiu Cazan, fost adjunct al directorului general al Jandarmeriei Capitalei, în prezent ofițer în cadrul acestei structuri; colonelul Cătălin Sindile, fost prim-adjunct al șefului Jandarmeriei Române, acuzați de abuz în serviciu.

În același dosar, au fost trimiși în judecată alți 13 ofițeri și subofițeri de la Jandarmeria Capitalei: col. (r) Laurențiu Ciobanu Cristian, fost comandant de batalion în cadrul DGJMB, col. Răzvan Cătălin Popescu, col. Marian Ion Zăvoianu, lt.col. Adrian Costel Dumitru, mr. Luca Moldoveanu, cpt. Marius Daniel Mihai, plt. adj. (r) Alin Belecciu, plt. maj. Marian Cristian Bîrsan, plt. adj. Cristian Bolat, plt. adj. șef George Buzatu, plt. adj. Florea Carmocanu, plt. adj. șef (r) Bardahan Pavel Custrin și plt. maj. (r) George Constantin Zamfir.

Aceștia sunt acuzați de purtare abuzivă sau complicitate la această infracțiune.

Conform anchetei, colonelul Laurențiu Cazan, în calitate de comandant al acțiunii, precum și Gheorghe Cucoș și Ionuț Sindile, în calitate de coordonatori ai aceleiași acțiuni, și-au îndeplinit în mod defectuos atribuțiile de serviciu și au ordonat efectivelor de jandarmi din subordine, cu încălcarea dispozițiilor legale, intervenția în forță în vederea dispersării întregii mase de protestatari prezente în Piața Victoriei - aproximativ 30.000 persoane, intervenție pe care ulterior au și condus-o.

Procurorii susțin că intervenția în forță a jandarmilor împotriva întregii mase a protestatarilor din Piața Victoriei, în data de 10 august 2018, a fost nelegală și nejustificată, iar folosirea de către forțele de ordine a unor dispozitive din dotare - bastoane de cauciuc, scuturi de protecție, spray-uri lacrimogene, grenade de mână cu efect acustic și iritant lacrimogen, pulverizatoare de capacitate mărită și cartușe - poate fi considerată drept un tratament 'inuman' și 'degradant'.