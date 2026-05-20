Potrivit ministrului Apărării din Estonia, ar fi fost vorba de o dronă ucraineană, afectată de sistemele de bruiaj rusești. Pilotul român a fost propus pentru decorare.

Corespondent PRO TV: „Potrivit Ministerului Apărării din România, drona a fost observată de Centrul de Operațiuni Aeriene Combinate al NATO de la IUDEM. Aeronava fără pilot a intrat prin zona de sud-est a Estoniei în jurul orei 11. A fost și momentul în care două aeronave F-16 ale detașamentului Viperele Carpatice s-au ridicat în aer. Acestea au interceptat dronă în zona lacului Vorț”.

Unul dintre piloți a reușit să țintească dronă și a primit acordul să o doboare. A tras o singura rachetă și nimerit-o din prima. Resturile au căzut într-o zonă nepopulată pe malul lacului fără să producă pagube. O comisie de experți urmează să expertizeze resturile.

Pentru precizia sa, pilotul a fost felicitat de reprezentanții Estoniei, dar și de cei ai României.

Hanno Pevkur, ministrul Apărării Naționale: „Acești indicatori ne-au permis să intervenim și suntem foarte recunoscători avioanelor de luptă românești și, de asemenea, partenerilor noștri din Letonia pentru că această cooperare a fost foarte bună”.

Generalul Alexus G. Grynkewich, Comandantul Suprem al Forțelor Aliate din Europa 23: „Este un exemplu bun despre cum trebuie să funcționeze apărarea comună NATO. Sunt foarte mândru de felul în care s-a acționat. Încă analizăm cele întâmplate, dar, la o primă vedere, pare că totul a funcționat cum ar trebui, avem o bună integrare la nivelul capabilităților de apărare din Țările Baltice și a misiunilor de poliție aeriană”.

Presa din Estonia scrie că drona ar fi fost ucraineană și ca ministrul Apărării de la Kiev a transmis deja scuze. Situația este urmărită și de ministrul român de Externe, Oana Țoiu.

Pe de altă parte de la începutul războiului din Ucraina mai multe drone rusești au intrat în spațiul nostru aerian. De fiecare dată aeronavele militare le-au urmărit însă nu le-au doborât.

Ministrul Apărării a transmis ca i-a propus președintelui decorarea pilotului român care a doborât drona cu emblema de emisar pentru pace, clasa întâi. Costurile misiunii intra în contribuția României pentru apărarea flancului Estic al NATO.