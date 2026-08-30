După schimbarea regulilor, certificatele de căsătorie pot fi obținute în locuri neobișnuite, de la spitale și bănci până la aeroporturi, temple, stații de metrou și chiar cluburi de noapte, potrivit South China Morning Post.

În august, o sucursală a Postal Savings Bank of China din Tianjin a devenit prima bancă din țară care oferă servicii de înregistrare a căsătoriilor.

Utilizatorii de internet au ironizat asocierea dintre finanțe și dragoste, glumind că doar posibilitatea de a te căsători într-un spital ar putea întrece această combinație. La scurt timp, gluma a devenit realitate.

Pe 20 august, cu ocazia Festivalului Qixi, cunoscut și drept Ziua Îndrăgostiților în China, Spitalul pentru Sănătatea Mamei și Copilului din districtul Linzi, orașul Zibo, a anunțat introducerea serviciilor de înregistrare a căsătoriilor.

Reprezentanții spitalului susțin că astfel cuplurile pot rezolva într-un singur loc înregistrarea căsătoriei, examinările medicale prenupțiale și consilierea înainte de conceperea unui copil.

În ianuarie, Aeroportul Internațional Guangzhou Baiyun a devenit primul aeroport din țară care eliberează certificate de căsătorie.

Căsătorii în temple, stații de metrou și cluburi de noapte

În mai anul trecut, China și-a modificat reglementările, permițând cuplurilor să se căsătorească în afara localității în care au înregistrat hukou, sistemul de evidență a gospodăriilor și a domiciliului.

Cuplurile nu mai trebuie nici să prezinte carnetele hukou pentru a-și înregistra căsătoria, ceea ce a simplificat procedura.

Schimbările au dus la apariția unor locuri neconvenționale pentru înregistrarea căsătoriilor, printre care obiective turistice, parcuri, temple și stații de metrou.

În Beijing și Nanjing, temple vechi de secole primesc cupluri care vor să se căsătorească purtând ținute tradiționale. În Hefei, o stație de metrou a devenit în august prima infrastructură de transport din țară care oferă astfel de servicii.

În Shanghai, chiar și un club de noapte a încheiat un parteneriat cu autoritățile locale pentru organizarea unor ceremonii de eliberare a certificatelor.

Până în luna mai, China avea peste 500 de puncte de înregistrare a căsătoriilor în afara birourilor pentru afaceri civile și peste 1.300 de locații în aer liber care colaborau cu autoritățile pentru eliberarea certificatelor.

Numărul căsătoriilor a scăzut din nou în China

Măsurile sunt percepute de o parte a publicului drept o încercare a autorităților de a crește numărul căsătoriilor.

Anul trecut, în China au fost înregistrate 6,76 milioane de căsătorii, cu 657.000 mai multe decât în anul precedent.

În prima jumătate a acestui an însă, numărul căsătoriilor a scăzut cu 7,5% față de aceeași perioadă a anului precedent, fiind înregistrate 3,28 milioane de cupluri.

Pe rețelele sociale, unii utilizatori au catalogat inițiativele drept „inutile”.

„Oamenii nu se căsătoresc pentru că nu găsesc un loc unde să-și înregistreze căsătoria?”, a ironizat un utilizator.

„Sugerez ca biroul pentru afaceri civile să înființeze servicii de divorț în vârful Muntelui Everest”, a glumit altcineva.

Un alt utilizator a remarcat că tinerii nu sunt împiedicați să se căsătorească de procedurile complicate, ci de provocările pe termen lung pe care le presupune o căsnicie.

Alții au invocat teama de costurile financiare, conflictele familiale și pierderea libertății personale, precum și faptul că mariajul nu mai este considerat de toată lumea o etapă obligatorie a vieții.