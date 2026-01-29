„Faptele au demonstrat că toate încercările de a limita sau a bloca China sunt sortite eșecului”, a spus purtătorul de cuvânt al Ministerului chinez al Apărării, Jiang Bin, într-o conferință de presă. El a adăugat că țara sa este „dispusă să colaboreze cu Statele Unite” pentru a promova relațiile bilaterale.

Președintele Donald Trump urmează să se deplaseze în China în aprilie, pentru a se întâlni cu omologul său, Xi Jinping.

Noua strategie de apărare a SUA

Strategia de apărare națională (NDS) a Statelor Unite pentru 2026, făcută publică săptămâna trecută de Departamentul american al Apărării, indică faptul că Washingtonul „va descuraja China în regiunea Indo-Pacific prin forță, și nu prin confruntare”. Aceasta reprezintă o schimbare semnificativă față de politica anterioară a Pentagonului, care adopta un ton mai moderat față de China.

Cu toate acestea, noul document recomandă „relații respectuoase” cu Beijingul, fără a menționa Taiwanul, aliat al Statelor Unite, pe care China îl revendică drept parte a teritoriului său.

Tensiuni militare în jurul Taiwanului

Strategia de apărare anterioară, publicată în timpul mandatului lui Joe Biden, descria deja China drept cea mai importantă provocare pentru Washington. Însă documentul din 2026 reiterează planurile administrației Trump de a pune în aplicare o strategie militară numită „descurajare prin negare”, care vizează convingerea unui potențial agresor de șansele reduse de succes ale obiectivelor sale.

În decembrie, China a lansat rachete și a desfășurat zeci de avioane de luptă și nave în jurul Taiwanului, în cadrul unor manevre militare care au durat câteva zile, simulând blocarea porturilor insulei.

