Williams, care a câștigat 23 de titluri de Grand Slam la simplu, s-a retras după US Open 2022.

În decembrie, Agenția Internațională pentru Integritatea în Tenis a confirmat pentru BBC Sport că jucătoarea în vârstă de 44 de ani a revenit pe lista jucătorilor înregistrați pentru testarea antidoping.

La momentul respectiv, americanca a declarat că „nu se va întoarce”, însă, în timpul unui interviu acordat miercuri emisiunii Today Show, Williams nu a exclus posibilitatea unei reveniri pe teren.

„Nu știu, o să văd ce se întâmplă”, a spus Williams.

Realizatoarea Savannah Guthrie a insistat, spunând: „Pentru mine, asta înseamnă un poate”, iar Williams a răspuns: „Nu este un poate”.

Revenirea pe lista de testare antidoping

Williams, mamă a doi copii, a declarat că recent a completat pe un formular că ocupația ei este „mamă casnică și gospodină”. Întrebată dacă a reintrat în programul de testare antidoping, Williams a răspuns: „Nu știu dacă am ieșit din el. Ascultă, nu pot discuta despre asta. Dacă vreau să pun capăt zvonurilor... ascultă, vreau să mă duc la culcare.” Jucătorii pot reveni în competiție numai după ce au petrecut șase luni în programul de testare.

Regulile programului de integritate în tenis

Numele lui Williams a apărut într-un document publicat de Agenția Internațională pentru Integritate în Tenis pe 6 octombrie.

Toți jucătorii activi sunt supuși testării în afara competiției. Însă cei incluși în programul de testare – care cuprinde în mare parte jucătorii din top 100 la simplu, dublu și tenis în scaun cu rotile, precum și sportivii care revin în competiție – trebuie să informeze persoanele care efectuează testele unde se vor afla timp de o oră, în fiecare zi.

