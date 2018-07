Chiar și republicanii îl critică pe Trump, după eșecul cu Putin: Ce să mai cerem României?

AFP

Congressman-ul republican Mike Turner s-a alăturat vocilor care îl critică pe președintele Donald Trump pentru eșecul conferinței de presă organizată împreună cu Vladimir Putin, dând exemplu România.

”Cum putem să cerem Poloniei, României, Ungariei ...să se ridice împotriva imixtiunii Rusiei în propriile lor țări, dacă președintele Statelor Unite, lider al lumii libere, nu poate să facă nici măcar el asta.” - a spus Mike Turner, Partidul Republican.

Partidul Republican este formațiunea care l-a susținut pe Donald Trump să candideze la președinția SUA în 2016. Acum, foștii săi colegi de campanie îl critică pentru poziția umilă pe care a avut-o în fața lui Vladimir Putin.

”Vladimir Putin nu reprezintă interesele noastre. Vladimir Putin nu împărtășește valorile noastre”. - a spus și preşedintele Camerei Reprezentanţilor a Congresului SUA, Paul Ryan.

”Avându-l pe președintele SUA de aceeași parte cu Vladimir Putin, împotriva servicilor americane de inteligență, este inacceptabil”. - Will Hurd, Partidul Republican.

Atât republicanii, cât şi democraţii, l-au acuzat pe Donald Trump că s-a coalizat cu un adversar împotriva propriei sale ţări.

John Brennan, fost director al CIA, a sugerat că preşedintele ar trebui destituit: "Spectacolul lui Donald Trump la conferinţa de presă de la Helsinki se ridică la nivelul 'infracţiuni şi abateri de conduită grave' şi îl depăşeşte. N-a lipsit nimic până la trădare. Nu doar că comentariile lui Trump au fost imbecile, ci el e cu totul în buzunarul lui Putin. Patrioţi Republicani, unde sunteţi???", a scris el pe Twitter.

Senatorul republican Lindsay Graham şi-a făcut cunoscută părerea prin intermediul aceleiaşi reţele sociale.

"Ocazie ratată de preşedintele Trump de a trage la răspundere cu fermitate Rusia pentru amestecul din 2016 şi pentru a transmite un avertisment puternic cu privire la viitoarele alegeri. Acest răspuns al lui Trump va fi considerat de Rusia ca un semn de slăbiciune şi va crea mult mai multe probleme decât rezolvă", a scris el.

Un alt senator din Partidul Republican, pe care îl reprezintă şi preşedintele Trump, a declarat: "N-aş fi crezut niciodată că voi apuca ziua în care preşedintele nostru american va sta pe scenă alături de preşedintele rus şi va da vina pe Statele Unite pentru agresiunea Rusiei. E ruşinos".

Furtuna politică declanşată de prestaţia sa la conferinţa de presă de la Helsinki a cuprins administraţia sa şi s-a extins la Partidul Republican, eclipsând multe dintre controversele frecvente care au apărut în timpul celor 18 luni turbulente ale lui Trump la Casa Albă, potrivit Agerpres.

Liderul majorităţii din Senatul SUA, Mitch McConnell, a declarat presei că Rusia nu este un prieten al SUA şi a avertizat împotriva unei eventuale repetări a amestecului în alegeri din 2016.

"Există mulţi printre noi care înţeleg pe deplin ce s-a întâmplat în 2016 şi ar fi bine să nu se întâmple din nou în 2018", a spus McConnell.

Unii aleşi au declarat că vor căuta să pedepsească Rusia în Congres. Mai mulţi senatori de la ambele partide sprijină sancţiuni mai dure împotriva Rusiei, dar nu ştie dacă liderii republicani din Congres vor susţine decizia sau despre ce sancţiuni este vorba.

Preşedintele Camerei Reprezentanţilor, Paul Ryan, care a calificat guvernul rus drept "ameninţător", a spus că ar lua în calcul noi sancţiuni asupra Rusiei şi şi-a reiterat sprijinul pentru concluziile agenţiilor americane conform cărora Rusia a încercat să influenţeze alegerile din 2016.

Congresul a adoptat cu o largă majoritate anul trecut o lege care impunea sancţiuni asupra Moscovei pentru ingerinţele în alegeri şi pentru acţiunile din Ucraina şi Siria. În aprilie, legea a determinat Trezoreria americană să impună sancţiuni majore asupra unor oficiali şi oligarhi ruşi, într-una dintre cele mai agresive mişcări ale Washingtonului pentru a pedepsi Moscova.

Alţi aleşi americani au sugerat adoptarea unei rezoluţii care să exprime sprijinul pentru agenţiile de informaţii sau majorarea cheltuielilor pentru a spori securitatea la alegeri şi a preveni atacuri cibernetice.

Senatorul republican Bob Corker, preşedinte al Comisie pentru relaţii externe, a declarat că liderii din Congres caută cele mai eficiente răspunsuri.

"Încercăm să ne dăm seama care ar fi modul adecvat de a replica. Ştiţi că preşedintele poate provoca mai multe pagube în 15 minute la o conferinţă de presă decât putem noi repara în şase luni de adoptat rezoluţii", a declarat el presei.

Corker a spus că "primul pas" va fi audierea secretarului de stat Mike Pompeo, care va vorbi despre Rusia în Congres săptămâna viitoare.

"Nu vrem ceva de genul 'pregătiţi armele, trageţi'. Vrem să cumpănim bine ce facem pentru ca ţara noastră să aibă de câştigat", a mai spus el.

Conferinţa de presă comună de la finalul întâlnirii a provocat furie în Congres, după ce Trump a subminat concluziile agenţiilor de informaţii americane şi a spus că "ambele ţări" sunt de vină pentru relaţiile proaste dintre Washington şi Moscova.

Trump nu l-a contrazis pe Putin după ce acesta a negat public amestecul rus în alegerile prezidenţiale din 2016, atrăgându-şi critici atât din partea democraţilor din opoziţiei, cât şi, fapt neobişnuit, chiar din partea republicanilor din Congres.

Preşedintele SUA a mai postat şi despre "o întâlnire grozavă cu NATO" săptămâna trecută.

"Au plătit cu 33 de miliarde de dolari în plus şi vor plăti sute de miliarde de dolari în plus pe viitor, numai datorită mie. NATO a fost slab, dar acum este din nou puternic (din păcate pentru Rusia). Media spune doar că am fost nepoliticos cu lideri, nu menţionează niciodată banii!", a scris el.

