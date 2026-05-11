Starea femeii, care se află în izolare la un spital din Paris, se agravează, a declarat ministrul francez al Sănătății.

Urmează să fie testate și cele 22 de persoane de contact, depistate până acum. Luni seară va decola din Insulele Canale și ultimul zbor prevăzut pentru repatrieri.

Șapte zboruri au preluat, duminică, din Insulele Canare, peste 90 de pasageri de 19 naționalități, de pe nava de croazieră Hondius. Iar guvernul spaniol a transmis că toate cele 22 de persoane care părăsesc astăzi nava de croazieră vor fi transportate cu un singur avion care vine din Olanda. Inițial era prevăzut și un al doilea avion, spre Australia.

Tom Berendsen, ministrul olandez de Externe: „Este important să existe o strategie internațională în acest sens. Organizația Mondială a Sănătății este cea care face acest lucru. Pentru noi, desigur, întreaga noastră operațiune se bazează pe grija față de pasageri. Dar și pe grija față de sănătatea publică”.

32 de membri ai echipajului rămân la bordul navei Hondius, care părăsește luni portul din Tenerife, cu destinața Rotterdam.

Între timp, la Paris, ministrul Sănătății a confirmat primul caz de contaminare, în Franța.

Stephanie Rist, ministrul francez Sănătății: „Această persoană a fost pe vasul de croazieră. S-a întors duminică, iar starea ei s-a deteriorat pe timpul nopții, iar testul a ieșit pozitiv pentru hantavirus. A fost internată într-un spital de boli infecțioase, care a implimentat măsuri de protecție stricte pentru a preveni răspândirea virusului”.

Carantină pe perioadă nedeterminată

Toți pasagerii francezi evacuați vor rămâne în carantină pe o perioadă nedeterminată.

Maud Bregeon, purtătorul de cuvânt al guvernului: „Nu trebuie să creăm panică. Chiar dacă înțeleg teama fiecăruia în raport cu ceea ce am trăit în ultimii ani, nu suntem absolut deloc în punctul în care să avem astfel de discuții. Situația este urmărită cu cea mai mare atenție, dar este un virus pe care îl cunoaștem”.

Pe de altă parte, potrivit Departamentului Sănătății, un cetățean american aflat într-un zbor de repatriere a fost testat pozitiv pentru hantavirus, în timp ce o altă persoană prezintă simptome ușoare.Toți cei 17 cetățeni americani au fost duși cu avionul în Nebraska, unde vor fi supuși unor verificări suplimentare, într-o unitate medicală.

Melissa Bell, corespondent CNN: „Vor merge mai departe către unitatea specială de carantină, unde, din câte înțelegem de la oficialii din domeniul sanitar, vor fi testați, evaluați, iar apoi, în majoritatea cazurilor, li se va permite să își continue perioada de izolare la domiciliu. Fiecare țară are protocoalele sale”.

Recomandările OMS

Protocolul anti-hantavirus implementat în Statele Unite, care NU impune neapărat carantina, „poate prezenta riscuri”, a spus directorul Organizației Mondiale a Sănătății.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, directorul OMS: „Recomandarea noastră a fost clară: începând cu data de 10 mai, 42 de zile de monitorizare activă, 42 de zile de carantină, care poate fi într-un spital sau la domiciliu. Dar noi nu impunem o regulă. Fiecare țară își urmează propriile strategii, pe baza propriilor evaluări de risc”. ﻿﻿﻿

„Persoanele care se întorc la ele acasă trebuie să se spele pe mâini în mod frecvent şi să monitorizeze apariţia oricărui simptom precoce (durere de cap, ameţeală, frisoane, febră, dureri musculare, tulburări gastrointestinale - precum stări de greaţă, vărsături, diaree şi dureri abdominale) timp de şase săptămâni începând din 10 mai", au detaliat reprezentanţii OMS, luni, într-un e-mail adresat jurnaliştilor de la AFP.

În unităţile sanitareOMS subliniază că identificarea timpurie a cazurilor suspecte, izolarea lor rapidă şi respectarea constantă a măsurilor de prevenire şi controlare a infecţiilor sunt esenţiale.

Această agenţie din cadrul ONU recomandă, în unităţile sanitare, aplicarea sistematică a măsurilor de precauţie standard pentru toţi pacienţii, inclusiv igiena mâinilor, dezinfectarea suprafeţelor şi gestionarea adecvată a deşeurilor.

Pentru gestionarea cazurilor suspecte sau confirmate, se preconizează implementarea unor măsuri suplimentare adaptate modului de transmitere virală.

De exemplu, în timpul procedurilor susceptibile să genereze aerosoli, OMS recomandă utilizarea unor precauţii sporite.Atunci când un caz devine suspect, pacientul trebuie să fie transferat rapid la un serviciu medical de urgenţă sau într-o secţie de terapie intensivă.

Gestionarea infecţiilor cu hantavirus se bazează în principal pe tratamente împotriva febrei şi durerilor musculare, precum şi pe monitorizarea atentă a pacientului şi pe asistenţă respiratorie, dacă este necesar, potrivit OMS.