Centrala nucleară Zaporojie a fost deconectată din nou de la alimentarea externă cu energie

Cel puțin patru oameni, inclusiv o femeie însărcinată, au murit la Kiev, în dărâmăturile unui bloc de locuințe, după ce dronele cu explozibil - care par să fie de fabricație iraniană - au lovit centrul capitalei ucrainene. Sunt încă patru victime și după un atac cu rachete într-o regiune din nord-estul Ucrainei.

Apărarea anti-aeriană a doborât cele mai multe dintre zecile de drone kamikaze trimise in acest atac. Dar cel puțin cinci au explodat în centrul Kievului, lovind inclusiv blocuri de locuințe.

Printre cei care și-au pierdut viața se numără doi soți care așteptau un copil. Femeia era însărcinată în șase luni, după cum a anunțat primarul Vitali Klitschko.

În imaginile surprinse de o cameră video se poate vedea cum polițiștii dintr-o patrulă au tras asupra unor drone și chiar au reușit să le doboare.

Dar Ministerul de Interne le-a cerut civililor care au arme să nu încerce să tragă în aparatele de zbor cu explozibil. "E puțin probabil ca o persoana neantrenata sa le poata nimeri, în schimb există riscul sa-i raniti pe unii sau pe altii", afirmă comunicatul ministerului.

Cântărind 200 de kilograme, așanumita dronă kamikaze transportă exploziv și se distruge când lovește ținta. Sunt arme slab tehnologizate și ieftine, ghidate de sistemul GPS civil. Însă pot face distrugeri considerabile, când sunt trimise în roiuri.

Vitali Klitschko, primarul Kievului: "Este un atac terorist. Nu am alt termen. Rușii continuă genocidul. Lovesc în civili, distrug infrastructura critică a orașului nostru. Ucid oameni nevinovați".

Sute de localități ucrainene au rămas fără curent electric

Nu doar la Kiev au fost atacuri. Ca urmare a bombardamentelor rusești și altor atacuri cu drone kamikaze, din ultimele 24 de ore, aproximativ 600 de localități din Ucraina au rămas fără curent electric.

Mai grav, spun ucrainenii, centrala nucleară de la Zaporojie a fost din nou deconectată de la rețeaua electrică și a trecut pe generatoarele proprii.

Exploziile de luni dimineață, de la Kiev, s-au produs în acelasi cartier din centrul capitalei, Șevcenkivski , unde rachetele rușilor au lovit acum o săptămână, ca răzbunare pentru așa-zisul "atac terorist de la podul Crimeii, așa cum l-a denunțat Vladimir Putin.

Locuitorii zonelor lovite lunea trecuta tocmai se apucasera de reparatii la caesle lor.

Localnic: "Trăiesc în apartamentul ăsta de 44 de ani, a fost al părinților mei. Și nu plec nicaieri, continuăm să luptăm și să ne ajutăm. Nu știu unde să mă duc, unde e sigur... Nimeni nu știe".

Teroarea cotidiană provocată de amenințările bombardamentelor rusești nu face decât să-i îndârjească pe oameni. Unii locuitori ai Kievului chiar încep să creadă în victorie.

"Dârzenie și credință", deviza unei femei din Kiev

Chris York, britanic stabilit în Kiev: "Oamenii încearcă să-și vadă de viață pe cât posibil. Cu zece minute în urmă a răsunat sirena de raid aerian. Imediat ce a fost ridicată alerta, oamenii au ieșit din adăposturi și din stația de metrou și și-au continuat drumurile".

Ekaterina Ivanova, locuitoare a unei clădiri bombardate de ruși: "Sunt bolnavă de ani de zile, probleme cu inima și migrene. Toți mă întreabă cum rezist Cum sa rezist? Merg mai departe, tot mai puternică în fiecare zi. Dârzenie și credință! O să fie bine".

Rușii îi trimit pe soldații fără experineță în prima linie

Pe de altă parte, în presa occidentală apar dezvăluiri șocante despre modul în care sunt trimiși la război recruții mobilizați la ordinul lui Putin. Potrivit ziarului The Guardian, soldații ruși neexperimentați, numiți cu cinism militari "de unică folosință", sunt trimiși în prima linie de foc pentru a "distrage" atenția de la unitățile mai bine pregătite, care efectuează sabotaje.

O convorbire interceptată de Serviciul de Securitate al Ucrainei, între un recrut rus și soția lui, arată modul de organizare a trupelor Moscovei. Deținuții cărora li s-a promis "libertatea" ca să meargă pe front sunt împușcăți de către recruții abia trimiși în focul luptei. Aceștia, la rândul lor, riscă să fie împușcăți de proprii camarazi, dacă ar cuteza, cumva, să dea, înapoi.

UE va oferi Ucrainei asistență militarăde peste 100 de milioane de euro

Miniștrii de externe din Uniunea Europeană s-au întâlnit la Luxemburg și au căzut de acord pentru un program de asistență militară de peste 100 milioane de euro, în special pentru instruirea a 15.000 de soldați ucraineni.

Jeppe Kofod, ministrul danez de externe: "Este foarte important că am stabilit o misiune de instrucție militară pentru Ucraina și că am deblocat noi fonduri pentru aprovizionarea Ucrainei cu armele de care are nevoie, nu în ultimul rând cu sisteme de arme anti-aeriene care să-i apere pe ucraineni de atacurile pe care le vedem acum".

Miniștrii din blocul comunitar au discutat și despre livrarea de drone de lupta din Iran pentru Rusia. De asemenea în privința unor noi sancțiuni împotrivă Moscovei.

Sursa: Pro TV Etichete: Dată publicare: 17-10-2022 19:29