Bulgaria majorează cu aproximativ 30% tarifele pentru toate tipurile de vinietă destinata autoturismelor de până la 3,5 tone.

Așadar, cea mai cumpărată vinietă de către turiști, cea pe o săptămână, va avea un preț mai mare, de la 7,7 euro la 10 euro. Apoi, vinieta pe weekend va costa 6,6 euro, iar cea pe o zi 5,3 euro. Inclusiv vinietele lunare și anuale se scumpesc și ele.

Să știți că nu se majoreaza doar taxele de drum, ci și sancțiunile. Dacă veți fi oprit și nu veți avea vinieta valabilă, amenzile cresc de la 36 de euro la 46,5 euro.

Această măsură îi afectează și pe românii care aleg să meargă în Grecia sau Turcia pentru că, de cele mai multe ori, traseul trece și prin Bulgaria.

România are cea mai ieftină vinietă din Uniunea Europeană - 50 de euro pe an

Autoritățile din Bulgaria spun că este cea mai importantă majorare din ultimii 7 ani și că toate veniturile suplimentare vor fi folosite fie în reabilitarea drumurilor, fie în siguranța rutieră. Au făcut și calcule, bineînțeles, iar estimările arată că veniturile din viniete vor crește cu peste 54 de milioane de euro.

România are în continuare cea mai ieftină vinietă din Uniunea Europeană- 50 de euro pe an. De altfel, autoritățile bulgare au anunțat că au ales data de 1 august pentru că este perioada cea mai intens circulată, inclusiv de către turiști.

Așadar, sfatul este să aruncați un ochi peste documente înainte de călătorie pentru că uneori și atenția costă.