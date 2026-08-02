Luni vor mări cantitatea de explozibil și vor bloca brațul Bala cu barje încărcate cu piatră. După aceste operațiuni, debitul care ajunge la centrala nucleară ar trebui să crească, iar Reactorul 2 să rămână în funcțiune.

Prima explozie controlată la stânca Pârjoaia a avut loc la ora 12. Militarii Forțelor Navale și scafandrii EOD au plasat pentru teste 2 kg de explozibil, apoi 30 de kilograme după verificări.

Corespondent ProTV: ”Această explozie este de 15 ori mai puternică decât prima -cea de test - o parte din încărcătura explozibilă a fost plasată de scafandrii la 5 m adâncime în albia Dunării, în cratere formate în mod natural de curenții fluviului".

Stânca nu a fost dislocată, așa că luni se va face o nouă încercare.

Marcel Necolae, locțiitorul Șefului Statului Major al Apărării: ”Vom mări gradual încărcătura de explozibil și am convingerea că mâine vom reuși să rupem această stâncă, cu o înălțime de 8 m și o grosime de 6 m".

Corespondent ProTV: ”Forțe impresionante au fost trimise la marginea satului Izvoarele din județul Constanța. O navă-monitor asigura perimetrul de siguranță pe Dunăre în sectorul în care au loc detonările controlate. Aici avem un cort de comandă al Directiei Hidrografice Marine, rolul celor de acolo e să verifice permanent ce se întâmplă cu șenalul navigabil și albia fluviului. Iar aici avem punctul de control al militarilor care pregătesc exploziile. În sat sunt mai multe punct de control ale poliției și pompierilor, astfel încât curioșii să nu intre în zona periculoasă”.

Dinu Nicolae Florin, primarul comunei Lipnița: ”Au mai încercat prin '91, cred, forau și au mai fost explozii pe acolo".

După detonarea stâncii, Apele Române vor scufunda pe malul opus 4 barje încărcate cu piatră.

Corespondent ProTV: ”Muncitorii au început să încarce deja barjele cu piatră adusă de la carierele de aici, din apropiere de Isaccea. Vor fi puse pe fiecare câte 500 de tone, înainte de a pleca spre brațul Bala, pentru a fi scufundate".

Epave germane din Al Doilea Război Mondial dezvelite de secarea apei, Dunărea are 1 metru la Porție de Fier, în loc de 7 metri

Situația de pe Dunăre nu putea fi anticipată - spun reprezentanții Ministerului Energiei. Detonarea stâncii și blocarea brațului Bala cu barje sunt "puținele, dacă nu chiar singurele soluții", spun autoritățile, ca debitul Dunării să fie concentrat către Cernavodă.

Se așteaptă ca aceste intervenții să aibă efect imediat - până marți - și să ajute Unitatea 2 a Centralei Nucleare să treacă următoarele 2 săptămâni - considerate dificile - în funcțiune.

Se lucrează inclusiv la adâncirea apei prin dragaj. Iar autoritățile implicate au luat în calcul mai multe riscuri.

Sorin Rîndașu, director general adjunct Apele Române: ”Amplasarea acestor barje, ținând cont de vitezele și adâncimea apei în zonă, pot exista deplasări ulterioare ale acestora și rolul lor să fie diminuat. Acțiunile de dragaj, dacă se constată că apar creșteri de turbiditate în zona de prelevare, se vor opri".

Între timp, la noi, în județul Mehedinți, nivelul extrem de scăzut al Dunării a dezvăluit mai multe epave de nave germane din Al Doilea Război Mondial. La Porțile de Fier, Dunărea are 1 metru adâncime unde ar trebui să aibă 7 de metri.