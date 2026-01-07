Invazie de roboți la CES 2026, în Las Vegas. Spectaculoși, dar încă stângaci și dependenți de oameni

Roboții sunt vedetele târgului de tehnologie din Las Vegas. Sunt zeci de companii din întreaga lume care se laudă cu umanoizi gata să ne ajute la treabă, prin casă ori să suplinească lipsa forței de muncă.

În realitate, sunt încă destul de stângaci și departe de a ne lua locul. Desprinși parcă din niște scene cu Terminator, roboții umanoizi au invadat târgul de tehnologie. Cei mai mulți vin din China.

Un mic robot are mișcările unui dansator profesionist. Visul producătorului e să-l vadă în cât mai multe locuințe ori fabrici. Nu să danseze, ci să facă treabă. Alt robot de 80.000 de dolari așteaptă să facă primii pași. Iluzia e că acești roboți sunt independenți. În realitate, au nevoie de ajutorul nostru.

Un robot patruped poate fi folosit pentru transporturi ori supraveghere. Poate să urce și scările. Dar, la fel de bine, știe să și cadă.

Corespondent Știrile ProTV: „Nici el nu are creier, vedem că în spatele lui este un om care îl controlează. A mai căzut un robot.”

La câteva standuri distanță, găsim roboți pregătiți pentru box, într-un ring special amenajat. Știu să lovească tare și repede, iar când cad, se ridică aproape instant.

Gary Xia: „Vrem să ne asigurăm că umanoizii sunt siguri înainte să-i punem în locuințe ori în fabrici. Ce putem să vedem la roboții noștri de box e că își țin echilibrul foarte bine. Iar asta poate sta la baza roboților care vor fi folosiți acasă ori în fabrici. Nu vrem să se împiedice prea ușor, poate fi periculos pentru alți oameni.”

În realitate, puțini roboți au făcut demonstrații cu adevărat utile. Nici măcar acest robot nu reușește să împăturească tricouri.

Chiar dacă greșesc mult, tehnologia este la început și în ea se investesc zeci de miliarde de dolari. Ediția de anul trecut abia dacă număra 2-3 umanoizi, iar acum sunt peste 20 la ediția CES 2026.

