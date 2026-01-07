Invazie de roboți la CES 2026, în Las Vegas. Spectaculoși, dar încă stângaci și dependenți de oameni

iLikeIT
07-01-2026 | 20:22
×
Codul embed a fost copiat

Roboții sunt vedetele târgului de tehnologie din Las Vegas. Sunt zeci de companii din întreaga lume care se laudă cu umanoizi gata să ne ajute la treabă, prin casă ori să suplinească lipsa forței de muncă.

autor
Marian Andrei

În realitate, sunt încă destul de stângaci și departe de a ne lua locul. Desprinși parcă din niște scene cu Terminator, roboții umanoizi au invadat târgul de tehnologie. Cei mai mulți vin din China.

Un mic robot are mișcările unui dansator profesionist. Visul producătorului e să-l vadă în cât mai multe locuințe ori fabrici. Nu să danseze, ci să facă treabă. Alt robot de 80.000 de dolari așteaptă să facă primii pași. Iluzia e că acești roboți sunt independenți. În realitate, au nevoie de ajutorul nostru.

Un robot patruped poate fi folosit pentru transporturi ori supraveghere. Poate să urce și scările. Dar, la fel de bine, știe să și cadă.

Corespondent Știrile ProTV: „Nici el nu are creier, vedem că în spatele lui este un om care îl controlează. A mai căzut un robot.”

Citește și
robot, ces 2026
Gadgeturile revoluționare prezentate la CES 2026. Roboții, principalele atracții ale târgului de tehnologie

La câteva standuri distanță, găsim roboți pregătiți pentru box, într-un ring special amenajat. Știu să lovească tare și repede, iar când cad, se ridică aproape instant.

Gary Xia: „Vrem să ne asigurăm că umanoizii sunt siguri înainte să-i punem în locuințe ori în fabrici. Ce putem să vedem la roboții noștri de box e că își țin echilibrul foarte bine. Iar asta poate sta la baza roboților care vor fi folosiți acasă ori în fabrici. Nu vrem să se împiedice prea ușor, poate fi periculos pentru alți oameni.”

În realitate, puțini roboți au făcut demonstrații cu adevărat utile. Nici măcar acest robot nu reușește să împăturească tricouri.

Chiar dacă greșesc mult, tehnologia este la început și în ea se investesc zeci de miliarde de dolari. Ediția de anul trecut abia dacă număra 2-3 umanoizi, iar acum sunt peste 20 la ediția CES 2026.

Summit la Paris despre pacea din Ucraina: România nu trimite trupe, Franța și Marea Britanie se declară dispuse să intervină

Sursa: Pro TV

Etichete: roboti, tehnologie,

Dată publicare: 07-01-2026 20:21

Articol recomandat de sport.ro
”Tancul” Rareș Toader a dezvăluit câte calorii consumă într-o zi: ”Am patru mese principale”
”Tancul” Rareș Toader a dezvăluit câte calorii consumă într-o zi: ”Am patru mese principale”
Citește și...
CES 2026. Aparatul care îți oferă puterea unui supererou și căștile ce-ți traduc în timp real orice conversație
iLikeIT
CES 2026. Aparatul care îți oferă puterea unui supererou și căștile ce-ți traduc în timp real orice conversație

Cum ar fi să putem comunica fără limite cu cineva a cărui limbă nu o putem vorbi? Răspunsul vine la cel mai important târg de tehnologie din lume, unde au fost lansate căștile care ne pot traduce în timp real orice conversație.  

Gadgeturile revoluționare prezentate la CES 2026. Roboții, principalele atracții ale târgului de tehnologie
iLikeIT
Gadgeturile revoluționare prezentate la CES 2026. Roboții, principalele atracții ale târgului de tehnologie

CES 2026 aduce în Las Vegas cele mai importante inovații în tehnologie. De la roboți, care ne pot face treaba prin casă, la televizoare cu imagine mai clară ca niciodată ori telefoane care se transformă în tablete.

Peste 140.000 de oameni sunt așteptați la CES Las Vegas 2026, cel mai mare târg de tehnologie din lume
iLikeIT
Peste 140.000 de oameni sunt așteptați la CES Las Vegas 2026, cel mai mare târg de tehnologie din lume

În curând, se deschide cel mai mare târg de tehnologie din lume, CES Las Vegas.

 

Recomandări
„Departamentul Adevărului”. Surse: Nicușor Dan vrea să înființeze la Cotroceni o secție oficială împotriva dezinformării
Stiri Politice
„Departamentul Adevărului”. Surse: Nicușor Dan vrea să înființeze la Cotroceni o secție oficială împotriva dezinformării

Președintele Nicușor Dan intenționează să înființeze la Cotroceni un departament special care să se ocupe de combaterea dezinformării și de ”fake-news”. Această secție va fi în coordonarea sa, au precizat surse oficiale pentru Știrile Pro TV.

Trupele SUA au urcat la bordul petrolierului sub pavilion rusesc „Marinera”. Nava, confiscată în Atlantic | VIDEO
Stiri externe
Trupele SUA au urcat la bordul petrolierului sub pavilion rusesc „Marinera”. Nava, confiscată în Atlantic | VIDEO

Marina militară americană a preluat miercuri controlul asupra unui petrolier sub pavilion rusesc în zona Atlanticului de Nord şi pe care-l urmărea de mai multe zile, în cadrul blocadei impuse de SUA împotriva petrolierelor care au legături cu Venezuela.

Rogobete: Nu poți spune că statul te plătește prost, dacă stai 3 ore la spitalul public și restul zilei lucrezi în privat
Stiri actuale
Rogobete: Nu poți spune că statul te plătește prost, dacă stai 3 ore la spitalul public și restul zilei lucrezi în privat

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a vorbit marți seară despre fenomenul medicilor care nu respectă programul din spitalele publice, desfășurând în paralel activități și în clinici private.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 07 Ianuarie 2026

55:56

Alt Text!
La Măruță
7 Ianuarie 2026

01:30:41

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
07 Ianuarie 2026

01:49:50

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59