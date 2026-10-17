Maximele pornesc de la 9 grade în depresiunile din estul Transilvaniei și se opresc pe la 17...18 grade în Oltenia.

Vedem cum arată vremea în fiecare regiune și începem cu Dobrogea și cu Bărăganul. Pe-aici urmează o zi mohorâtă, cu temperaturi modeste, poate și câțiva stropi de ploaie în unele zone. Vor fi cel mult 15 grade pe la amiază, iar la noapte se vor înregistra în jur de 10 grade la malul mării.

Și mai sus, în Moldova sudică și în nordul Munteniei găsim atmosferă închisă și rece. Maximele, la fel ca vineri, nu reușesc să treacă de 14 grade. Vântul nu pune probleme, însă apar câteva reprize de ploaie pe parcursul zilei.

În jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina o să fie mai frig. Se vor înregistra doar 10...11 grade. Ploile se extind în aceste regiuni, iar la munte, la altitudini mari, se transformă în lapoviță și ninsoare. Cantitățile de apă ar putea depăși 15 litri pe metru pătrat.

În nordul Transilvaniei și în Maramureș cerul rămâne acoperit de nori. Plouă acum dimineața, dar șansele de ploaie scad în următoarele ore. Se răcește față de vineri, când s-au atins 17 grade. Sâmbătă maximele se opresc pe la 13 grade.

Temperaturile scad și în ținuturile vestice. Urmează o zi cu vreme schimbătoare. Se înnorează din când în când și o să plouă, dar se arată trecător și soarele. Cerul se degajează după lăsarea nopții, iar spre dimineață apar condiții de ceață pe la câmpie.

În Transilvania se anunță o zi destul de neplăcută, cu înnorări și ploi, mai ales în estul provinciei. În zonele montane înalte o să cadă lapoviță sau o să ningă, iar vântul o să bată destul de tare. Cel mai frig o să fie tot în depresiuni, pe unde termometrele vor indica cel mult 9 grade.

În schimb, în Oltenia sunt anunțate cele mai ridicate valori din țară, de 17...18 grade. Pe aici este ceață la începutul zilei. A fost emis și un cod galben de ceață densă în județele Olt și Dolj, valabil până la ora 9. Apoi vedem și soarele printre nori, iar condițiile de ploaie sunt foarte reduse.

În sudul României va fi cam înnorat și o să plouă, dar nu peste tot. Temperaturile se mențin scăzute pentru acest moment al anului. Se opresc pe la 16 grade în Lunca Dunării. Tot aici este un pic de ceață în orele dimineții.

Vremea în București

În București avem o zi mohorâtă și rece, cu ploi slabe, mai ales în orele serii și o maximă de 15 grade. Cerul rămâne acoperit și pe timpul nopții. Spre dimineață e posibil să apară ceața și temperatura coboară până la 5...6 grade.

Vremea la munte

La munte se mai încălzește puțin, dar atmosfera se menține închisă aproape toată ziua. O să plouă, mai ales în Carpații Orientali și în estul Meridionalilor, iar la altitudini mai mari o să fie lapoviță și ninsoare. În zonele înalte din masivele sudice vântul o să bată cu 60...70 Km/h.