Suspendarea anunţată vineri printr-un decret prezidenţial survine pe fondul tensiunilor tot mai mari dintre Trump şi preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, iar sprijinul acordat de Washington Kievului în războiul care durează de patru ani împotriva vecinului începe să prezinte fisuri, ceea ce adânceşte, în acelaşi timp, îngrijorarea aliaţilor europeni ai Washingtonului, notează News.ro, citând CNN.

Casa Albă a exercitat presiuni intense asupra Ucrainei pentru a opri atacurile asupra instalaţiilor petroliere ruseşti, în încercarea de a reduce preţurile petrolului înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului din ţară. Ucraina a acceptat pentru scurt timp această cerere, dar a reluat atacurile de atunci – iar Rusia a continuat să bombardeze infrastructura energetică a Ucrainei pe tot parcursul săptămânii.

Legislaţia amânată ar fi impus tarife de până la 100% asupra – printre altele – mărfurilor aduse în SUA de la cei cinci mari importatori de ţiţei sau gaze ruseşti, a căror vânzare este esenţială pentru finanţarea maşinii de război a Kremlinului.

„Am înaintat Congresului o certificare conform căreia acordarea unei astfel de derogări în acest moment este în interesul naţional al Statelor Unite”, a declarat Trump în ordinul publicat vineri de Casa Albă.

Acestea au fost incluse în Legea Graham, o lege care poartă numele fostului senator Lindsey Graham, un cunoscut susţinător al unei politici dure faţă de Rusia, care a decedat în luna iulie.

Trump i-a luat prin surprindere pe liderii europeni săptămâna trecută, când a încheiat un acord care permite exporturile ruseşti de motorină – o mişcare despre care Zelenski a spus că l-a făcut să se simtă trădat.

Acordul a stârnit, de asemenea, reacţii negative din partea ambelor partide politice la nivel naţional, legislatorii avertizând că administraţia Trump încalcă o lege federală menită să „împiedice ca dolarul american să finanţeze războiul brutal al lui Putin împotriva Ucrainei”.

Preşedintele SUA a atribuit creşterea preţurilor la combustibil războiului dintre Ucraina şi Rusia, dorind să distragă atenţia de la războiul său din Iran, care rămâne extrem de nepopular în rândul alegătorilor.

Relaţiile dintre Ucraina şi cel mai important susţinător al său, Statele Unite, au fost, de asemenea, afectate de încetarea aparentă a schimbului de informaţii din partea serviciilor de informaţii americane şi de restricţiile impuse serviciului de internet prin satelit Starlink.