Demonstrația a fost făcută la o bază de testare din Texas, ce aparține SpaceX, o altă companie de top a omului de afaceri.

Noul model Roadster, o mașină sport cu două locuri, nu doar că poate accelera de la 0 la 100 de kilometri pe oră în aproximativ o secundă, dar, grație unui sistem de aspirație amplasat sub vehicul, a urcat pe o rampă abruptă și a rămas suspendat cu roțile în sus.

Apoi, s-a desprins, a executat o rotație și a folosit jeturi de aer pentru a „ateriza”. Mașina a făcut aceste acrobații fără șofer – „pentru a ne asigura că nu omorâm pe nimeni”, a glumit Elon Musk.