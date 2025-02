Gazda Premiilor BAFTA 2025, David Tennant, ironii la adresa lui Donald Trump. Zoe Saldana a înjurat pe scenă. VIDEO

Vedetele de pe marele ecran s-au îndreptat spre Londra duminică seara pentru a-şi sărbători realizările din ultimul an. David Tennant de la Doctor Who a fost gazda evenimentului şi i-a întâmpinat pe Timothée Chalamet, Selena Gomez, Ariana Grande, Cynthia Erivo, Hugh Grant şi Warwick Davis la Royal Festival Hall.

Filmele „Conclave” şi „The Brutalist” au câştigat premiile mari, în timp ce Adrien Brody a câştigat premiul pentru cel mai bun actor, iar Mikey Madison premiul pentru cea mai bună actriţă. Ceremonia de decernare a premiilor a fost transmisă de BBC, dar au fost omise multe scene din program, inclusiv probleme de garderobă, înjurături şi ironii la adresa lui Donald Trump.

Gazda David Tennant a dat startul Premiilor BAFTA pentru Film 2025 cu un monolog incitant, însă a fost lovit de probleme tehnice la începutul ceremoniei în scene nedifuzate. La începutul ceremoniei de decernare a premiilor, David a ieşit să îşi prezinte monologul de deschidere, când firul microfonului i-a căzut din kilt. „Vom tăia partea asta”, a spus el publicului. Acesta a fost tăiat din programul BBC care a fost difuzat la scurt timp după aceea.

Vedeta din Emilia Perez, Zoe Saldana, a câştigat BAFTA pentru actriţa în rol secundar şi a declarat că victoria a fost „atât de validantă” şi „o adevărată onoare”. Ea a adăugat: „Aceasta a fost o provocare creativă de o viaţă, cum să începi să te apropii de un film care sfidează categorizarea şi să începi prin a lua exemplul (regizorului) Jacques Audiard”.

Cu toate acestea, ea a înjurat apoi după ce a spus că i se dă o numărătoare inversă. Zoe a strigat „fuck, fuck, fuck” şi a adăugat: „Filmele ar trebui să schimbe inimile şi să provoace minţile şi sper că Emilia Perez a făcut ceva de genul acesta, pentru că vocile trebuie să fie auzite, nu doar accentul meu englezesc.” Transmisia premiilor nu a difuzat concluzia ei, ci a arătat-o plecând de pe scenă.

Zoe Saldaña wins the BAFTA for Best Supporting Actress in Emilia Pérez ✨❤️ #zoesaldaña #bafta #emiliaperez pic.twitter.com/DlgpLPajNI — Zoe Saldaña Fan Page (@ZoeSaldanaFanP) February 16, 2025

David Tennant a avut mai multe ironii la adresa preşedintelui american Donald Trump în timpul monologului său de deschidere. El şi-a făcut intrarea pe melodia The Proclaimers' I'm Gonna Be (500 Miles) şi a glumit că „a mers 500 de mile doar pentru a găzdui din nou gala BAFTA”. Actorul nu s-a ferit să abordeze probleme controversate în discursul său de deschidere.

El a făcut o referire obraznică la Trump în timp ce discuta despre The Brutalist, descriindu-l ca fiind „un film despre arhitectura incredibilă. De fapt, este cea mai îndrăzneaţă arhitectură din film în acest an, în afară de părul lui Donald Trump din The Apprentice”. Referindu-se la filmul biografic bazat pe viaţa lui Trump, care îl are pe Sebastian Stan în rolul magnatului imobiliar, el a glumit spunând că este puţin probabil ca preşedintele să-l fi văzut.

„Este un 15 şi nu este pe Nickelodeon”, a spus David, provocând râsete din partea mulţimii. „Donald Trump... Sunt îngrijorat. I-am spus numele de trei ori. E ca Beetlejuice - l-am chemat”. A mers mai departe: „Vorbind de răufăcători... Avem mulţi anul acesta, nu doar Nosferatu”.

În cadrul BAFTA au existat câteva apariţii surpriză din partea unor celebrităţi neaşteptate. Vedeta de reality TV Kylie Jenner a venit la eveniment pentru a-şi susţine iubitul actor Timothée Chalamet.

Timothée Chalamet and Kylie Jenner’s lookalikes at the BAFTAs. ???? pic.twitter.com/wcCk3xoRXq — timothée nation (@timotheenation) February 16, 2025



Vedeta din Keeping Up With the Kardashians, care a avut anterior o relaţie cu Travis Scott, şi actorul din Wonka şi-au făcut publică relaţia anul trecut. Kylie a evitat covorul roşu, dar a stat în sală alături de Timothée Chalamet.

Take That au fost artiştii de la BAFTA şi au interpretat hitul Greatest Day. Mark Owen, Howard Donald şi Gary Barlow şi-au făcut loc prin public şi au urcat pe scenă în timp ce cântau melodia lor. Publicul live a părut încântat de apariţia lor, însă telespectatorii de acasă nu au fost la fel de încântaţi.

Unul dintre ei a scris în social media: „Kylie Jenner şi Timothée Chalamet au stat în primul rând la #BAFTAs şi cel mai bun lucru pe care îl putem produce este un cântec din 2008 de la Take That şi a fost un remix. Sunt cu adevărat jenat.”

Altcineva a comentat: „Ei bine, a fost merge destul de nedureros până când a apărut Take That…”

