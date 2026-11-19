Corespondent Pro TV: „Flăcările au apărut la motorul unui camion încărcat cu ambalaje, după care s-au extins rapid și au cuprins toată cabina! Șoferii care se aflau în parcare au încercat să stingă focul cu extinctoarele, dar flăcările erau mult prea mari.

Pompierii au venit cu două autospeciale, dar, din cauza vântului puternic, focul a cuprins și un al doilea camion.

După aproximativ o oră de luptă cu flăcările, pompierii au reușit să stingă incendiul. Pagubele și cauza incendiului urmează să fie stabilite de anchetatori”.