„Un accident grav de tren a avut loc. Două trenuri au intrat în coliziune, iar poliţia şi serviciile de salvare sunt mobilizate în număr mare”, anunţă într-un comunicat poliţia.
Cel puțin 17 oameni au fost răniți după impactul dintre două trenuri, în Danemarca. Patru persoane, în stare gravă
Cel puţin 17 persoane au fost rănite, iar patru se află în stare critică, într-o coliziune între două trenuri, joi, în Danemarca, între Hillerød şi Kagerup, la aproximativ 40 de kilometri nord de Copenhaga, potrivit poliţiei şi presei locale.
Presa evocă aproximativ zece răniţi.
„Am primit alerta la ora (locală 6.30 (7.30, ora României)”, a declarat AFP un purtător de cuvânt al serviciilor de salvare, Tim Simonsen.
„Este o coliziune frontală şi există răniţi între pasageri”, a declarat el. „Toţi pasagerii au fost evacuaţi din tren”, a precizat el.