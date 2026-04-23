Ministrul german al Apărării, Boris Pistorius, a declarat că reînarmarea și postura militară a Rusiei indică faptul că această consideră forța ca un mijloc legitim de a-și atinge obiectivele geopolitice, dar și că Moscova se pregătește pentru o potențială confruntare cu NATO.

„Rusia se pregătește pentru o confruntare militară cu NATO și este dispusă să folosească forța militară pentru a-și promova interesele”, a spus Pistorius în timp ce prezenta strategia la Berlin, potrivit Kyiv Post.

El a adăugat că Moscova încearcă să slăbească Alianța prin crearea unei rupturi între Europa și Statele Unite și prin extinderea sferei sale de influență.

Strategia combină o doctrină militară cu un plan de dezvoltare pe termen lung pentru Bundeswehr, care prezintă structura forțelor, prioritățile și capacitățile viitoare.

Documentul precizează că Rusia desfășoară deja operațiuni hibride împotriva statelor membre NATO, inclusiv Germania, prin atacuri cibernetice, sabotaj, campanii de dezinformare și spionaj. Astfel de amenințări au devenit persistente și necesită o reacție militară continuă, a afirmat Pistorius.

Conform planului, Germania își propune să-și extindă forțele armate la cel puțin 460.000 de efective, incluzând trupele active și rezerviștii, față de aproximativ 184.000 în prezent.

Obiectivul, a spus Pistorius, este de a construi cea mai puternică forță militară convențională din Europa. Rezerviștii urmează să fie integrați și echipați mai bine ca parte a forței.

Legiuitorii germani au aprobat, de asemenea, o lege care ar putea permite reintroducerea serviciului militar obligatoriu.

Strategia pune un accent puternic pe obținerea „superiorității informaționale”, inclusiv prin extinderea capacităților în domeniile cibernetic și spațial.

De asemenea, aceasta prevede dezvoltarea unor capacități de lovire de precizie pe distanțe lungi, care să permită forțelor germane să lovească ținte aflate adânc în spatele liniilor inamice, inclusiv noduri logistice, infrastructură și centre de comandă.

Oficialii au invocat lecțiile învățate de pe câmpul de luptă din Ucraina, în special utilizarea dronelor cu un raport cost-eficiență ridicat și a loviturilor de precizie pentru a perturba operațiunile inamice.

Germania intenționează să-și consolideze arsenalul de atac la distanță mare, inclusiv prin achiziționarea de rachete de croazieră JASSM-ER cu o rază de acțiune de aproximativ 1.000 de kilometri pentru viitoarele sale avioane de vânătoare F-35, pe lângă sistemele Taurus existente. Strategia prevede, de asemenea, construirea unui sistem de apărare aeriană pe mai multe niveluri, mai scrie sursa citată.