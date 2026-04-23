În atac a fost ucisă Amal Khalil, care lucra pentru un ziar libanez, fiind rănită fotografa independentă Zeinab Faraj, arată BBC.

Oficialii din Liban afirmă că acestea au fost țintite în mod deliberat în timp ce încercau să se adăpostească într-o casă, după ce primul atac aerian a lovit vehiculul din fața lor, ucigând doi bărbați.

Oficialii au acuzat, de asemenea, Forțele de Apărare Israeliene (IDF) că au țintit intenționat o ambulanță marcată în timp ce aceasta încerca să ajungă la jurnaliști în satul Tayri.

IDF a negat că ar fi împiedicat echipele de salvare să ajungă în zonă și a declarat că nu a vizat jurnaliștii.

Jurnaliștii Khalil, în vârstă de 43 de ani, care lucra pentru ziarul libanez Al-Akhbar, și Faraj, fotograf independent, călătoreau împreună. Cei doi bărbați care au murit nu au fost identificați de oficiali.

„Atacarea jurnaliștilor, împiedicarea accesului echipelor de intervenție la aceștia și chiar atacarea din nou a locațiilor în care se află aceștia după sosirea echipelor constituie crime de război” a declarat Prim-ministrul libanez Nawaf Salam.

El a acuzat Israelul că a atacat în repetate rânduri jurnaliștii din sudul Libanului, într-o practică pe care a descris-o drept „o abordare consacrată”.

Salam a transmis condoleanțe familiei lui Khalil și a afirmat că Libanul „va urmări aceste crime în fața forurilor internaționale competente”.

Reacția IDF

Într-o declarație, IDF a afirmat că „nu vizează jurnaliștii și acționează pentru a reduce prejudiciile, menținând în același timp siguranța și securitatea trupelor sale”.

IDF a transmis că a identificat două vehicule care „plecaseră dintr-o structură militară utilizată de Hezbollah”.

Unul dintre vehicule s-a apropiat de trupele israeliene într-un mod care a constituit o „amenințare imediată” după ce a traversat o „linie de apărare avansată”, încălcând armistițiul, se arată în declarație.

Armata israeliană (IDF) a declarat că Forțele Aeriene israeliene au lovit apoi unul dintre vehicule și că „clădirea din care fugiseră persoanele respective a fost, de asemenea, lovită”.

Ministerul Sănătății din Liban a afirmat că IDF i-a „urmărit” pe Khalil și Faraj, „care se refugiaseră de primul raid într-o casă din apropiere, lovind casa în care își găsiseră adăpost”.

Ambulanța care intervenea, atacată

Când o ambulanță a Crucii Roșii libaneze a sosit pentru a acorda îngrijiri medicale răniților, forțele israeliene au aruncat o grenadă paralizantă și au tras focuri de armă în direcția acesteia, împiedicând-o să ajungă la ei, a transmis ministerul într-un comunicat.

„Acest lucru constituie o dublă încălcare flagrantă: obstrucționarea eforturilor de salvare ale unei cetățene cunoscute pentru activismul său civic în mass-media și atacarea unei ambulanțe marcate clar cu emblema Crucii Roșii”, a declarat ministrul sănătății.

Clayton Weimer, directorul executiv al organizației Reporteri fără Frontiere, a declarat că IDF a primit mesaje din partea organizației, precum și din partea jurnaliștilor, prin care i se cerea să permită ambulanțelor să ajungă la Khalil.

„Crucea Roșie a semnalat că nu a putut ajunge la fața locului din cauza bombardamentelor israeliene în curs. Așadar, este vorba de o indiferență crudă, pe lângă ceea ce pare a fi uciderea deliberată și țintită a unei jurnaliste.”

Faraj a fost în cele din urmă evacuată împreună cu două dintre victimele decedate, se mai precizează în comunicat. Trupul lui Khalil a fost recuperat ulterior de echipele de urgență, potrivit agenției libaneze de apărare civilă.

Al-Akhbar a afirmat într-un articol despre moartea ei că Khalil „a rămas fermă în îndeplinirea datoriei sale umanitare și profesionale”.

William Christou de la The Guardian, care acoperă Orientul Mijlociu pentru ziar, a descris-o într-o postare pe X ca fiind „o jurnalistă profesionistă, amabilă și dedicată, cu care era întotdeauna o plăcere să te întâlnești pe teren”.

IDF a confirmat informațiile potrivit cărora doi jurnaliști au fost răniți în urma atacurilor, dar a insistat că nu împiedică alte echipe de salvare să ajungă în zonă. IDF nu a confirmat moartea lui Khalil.

Comitetul pentru Protecția Jurnaliștilor (CPJ), cu sediul în SUA, a declarat că este „indignat” de moartea lui Khalil.

„Atacurile repetate asupra aceleiași locații, vizarea unei zone în care se adăposteau jurnaliști și împiedicarea accesului echipelor medicale și umanitare constituie o încălcare gravă a dreptului internațional umanitar”, a declarat Sara Qudah, directoarea regională a CPJ.

Jurnalista fusese amenințată cu moartea

În 2024, Khalil a declarat că a fost ținta unei „amenințări cu moartea din partea Israelului”, prin care i s-a cerut să părăsească sudul Libanului, potrivit presei locale. CPJ a afirmat că această informație a stârnit „îngrijorări serioase cu privire la o țintire deliberată”.

La începutul acestei luni, doi jurnaliști au fost uciși în două atacuri israeliene separate în Liban – Ghada Dayekh, prezentatoare la postul de radio privat Sawt al-Farah, și Suzan Khalil, reporter și prezentatoare la postul de televiziune Al-Manar, afiliat grupării armate Hezbollah.

Luna trecută, trei jurnaliști libanezi au fost uciși într-un atac israelian țintit în orașul Jezzine, au declarat angajatorii lor.

Ali Shoeib, reporter la postul de televiziune Al Manar, afiliat Hezbollah, precum și reportera Fatima Ftouni și fratele ei, cameramanul Mohamed Ftouni, ambii de la canalul Al Mayadeen, au fost uciși în atac.

La momentul respectiv, IDF a confirmat că i-a ucis pe Shoeib și Mohamed Ftouni, descriindu-i ca „teroriști” din aripa militară a Hezbollah, menționând totodată că era la curent cu informațiile potrivit cărora a fost ucisă și o jurnalistă.

Președintele libanez Joseph Aoun a calificat aceste ucideri drept o „crimă sfidătoare” care a încălcat „cele mai elementare reguli” ale dreptului internațional prin vizarea reporterilor, „care sunt, în ultimă instanță, civili care își îndeplinesc o îndatorire profesională”.

Bilanțul victimelor

Cel puțin 2.475 de persoane au fost ucise în atacurile israeliene din Liban de la începutul ultimului război, iar peste 7.500 au fost rănite, potrivit autorităților libaneze, ale căror cifre nu fac distincție între civili și combatanți. Din acest număr fac parte cel puțin 274 de femei și 177 de copii.

Ministerul sănătății libanez a declarat săptămâna trecută că cel puțin 100 de lucrători medicali au fost uciși în atacurile israeliene din timpul războiului și că au fost înregistrate peste 120 de atacuri israeliene asupra ambulanțelor și unităților medicale. Atacurile israeliene au ucis șapte jurnaliști în Liban, potrivit CPJ.

Autoritățile israeliene afirmă că atacurile Hezbollah au ucis doi civili în Israel începând cu 2 martie și că 13 soldați israelieni au fost uciși în luptă în Liban.

Atât Hezbollah, cât și Israelul s-au acuzat reciproc de încălcarea acordului de încetare a focului. IDF a declarat miercuri că Hezbollah a lansat un atac asupra forțelor israeliene în sudul Libanului.

În aceeași zi, Hezbollah a emis patru comunicate în care afirma că a lovit ținte israeliene în sudul Libanului, „ca răspuns la încălcarea armistițiului de către inamicul israelian”, potrivit agenției de știri AFP.

Săptămâna trecută, o întâlnire găzduită de secretarul de stat american Marco Rubio a reunit reprezentanți libanezi și israelieni pentru primul contact direct la nivel înalt dintre cele două țări din ultimele trei decenii.

În urma discuțiilor, guvernele lor au convenit să pună în aplicare o încetare a ostilităților de 10 zile, care a început vineri, pentru a „permite negocieri de bună-credință în vederea unui acord permanent de securitate și pace”, a trasmis Departamentul de Stat al SUA.

Înaintea discuțiilor de joi de la Washington, președintele Libanului a confirmat că se depun eforturi pentru prelungirea armistițiului.

Aoun a declarat că menținerea suveranității libaneze asupra întregului său teritoriu este prioritatea sa principală și că negociatorii libanezi vor solicita încetarea atacurilor israeliene, retragerea trupelor israeliene din Liban, eliberarea prizonierilor libanezi din Israel, desfășurarea trupelor libaneze de-a lungul frontierei cu Israelul și începerea procesului de reconstrucție, potrivit unui comunicat al biroului său.

Un oficial libanez a declarat agenției de știri AFP că Libanul va solicita, în cadrul negocierilor, o prelungire cu o lună a armistițiului.

Într-un discurs adresat diplomaților israelieni, ministrul de externe al Israelului a afirmat că cele două țări ar trebui să „colaboreze împotriva statului terorist pe care l-a construit Hezbollah”.