Persistă totuși contradicții între modurile în care prezintă fiecare tabără termenii înțelegerii. Teheranul vorbește de un armistițiu permanent pe toate fronturile, dar Hezbollah și armata israeliană continuă atacurile reciproce. De asemenea, Israelul avertizează că nu-și va retrage forțele din sudul Libanului.

„Nave ale lumii, porniți motoarele. Să curgă petrolul!”, a scris azi-noapte Donald Trump pe rețeaua lui de comunicare, la scurt timp după ce mediatorii pakistanezi au anunțat că Iranul și americanii s-au înțeles.

Piețele financiare au reacționat imediat, iar prețul petrolului a scăzut cu peste 4 la sută, până la 84 de dolari pe baril. Țițeiul Brent, care se tranzacționa la aproximativ 70 de dolari pe baril înainte de începutul conflictului, a atins un vârf de 120 de dolari în toiul războiului.

Kaja Kallas:Este o veste binevenită și ținem pumnii să se concretizeze vineri, pentru că toată lumea are nevoie ca Strâmtoarea Ormuz să rămână deschisă și ca acest război să ia sfârșit.”

Cât ar putea dura deblocarea Strâmtorii

Potrivit experților, eliminarea blocajului format de petroliere, deminarea zonei și restabilirea rutelor și producției normale de petrol ar putea dura săptămâni sau chiar luni.

Problema este că semnarea memorandumului este anunțată abia pentru vineri, iar până atunci se pot întâmpla multe.

Mark Stone, corespondent Sky News: Am mai fost în punctul ăsta de câteva ori, iar armistițiul nu a ținut. Tot ce s-a întâmplat peste noapte este că părțile au declarat că sunt gata să semneze un document. Totul este foarte fragil, pe muchie de cuțit. Să adăugăm la asta faptul că israelienii au spus clar azi-noapte că Libanul nu e parte din acord, în timp ce Trump, Iranul și presa susțin contrariul. În plus, unele surse iraniene anunță că, în schimbul angajamentului de a semna, au obținut foarte mulți bani de la americani, din deblocarea fondurilor înghețate, lucru pe care americanii îl dezmint.

Potrivit unor surse iraniene citate de Reuters, Statele Unite ar fi de acord să deblocheze 25 de miliarde de dolari din activele iraniene înghețate.

În ceea ce privește Libanul, Benjamin Netanyahu a avertizat că orice atacuri ale grupării teroriste Hezbollah vor fi penalizate. Iar israelienii au continuat și astăzi să lovească poziții Hezbollah din sudul Libanului, în pofida mustrărilor lansate în mod repetat de Donald Trump.

Nici diaspora iraniană nu e mulțumită.