El susține că presiunea familiei l-a determinat să ia decizia pripită, potrivit South China Morning Post.

Gu, din provincia Zhejiang, în estul Chinei, a plătit 200 de yuani (aproximativ 30 de dolari) pentru a se înscrie la un centru matrimonial local. Agenția i-a prezentat trei femei din zonă, însă niciuna nu a fost interesată de el. Ulterior, intermediarul i-a propus candidate din alte provincii și i-a promis că îi poate găsi o soție în doar două zile. Familia lui Gu a fost de acord.

În luna aprilie, i-a fost prezentată o femeie de 30 de ani din provincia Shaanxi. Potrivit profilului publicat online, aceasta nu avea datorii, antecedente penale, boli grave sau afecțiuni genetice și era dispusă la o „căsătorie fulger” și să se mute departe de casă.

Gu și femeia au discutat doar cinci minute prin apel video. El a întrebat despre familia și locul ei de muncă, însă majoritatea răspunsurilor au fost oferite de pețitor. Acesta a promis că va furniza înainte de nuntă raportul de credit și rezultatele analizelor medicale premaritale ale femeii.

O căsătorie încheiată în trei zile și primele semne de alarmă

Deși nu se întâlniseră niciodată față în față, Gu și familia sa au decis să meargă mai departe. Ei au cheltuit în total 265.000 de yuani (aproximativ 39.000 de dolari), sumă care a inclus un dar de nuntă de 100.000 de yuani și un comision de 160.000 de yuani pentru agenția matrimonială.

Trei zile mai târziu, cei doi și-au înregistrat oficial căsătoria. Familia lui Gu nu s-a întâlnit niciodată cu părinții miresei.

După căsătorie, agenția nu a mai furnizat documentele promise. Gu și-a dus soția la bancă pentru a-i verifica situația financiară și a descoperit că aceasta avea datorii de aproximativ 100.000 de yuani (15.000 de dolari). Femeia a susținut că datoriile aparțineau fostului ei iubit și că nu erau responsabilitatea sa.

Bărbatul a observat, de asemenea, că numele asociat aplicației sale de plăți mobile era diferit de cel pe care îl cunoștea. O zi mai târziu, femeia i-a mărturisit că are valori crescute ale enzimelor hepatice și că trebuie să slăbească, însă a precizat că acest lucru nu îi afectează fertilitatea.

Divorț, procese și acuzații reciproce

La doar nouă zile după căsătorie, Gu a decis că a făcut o greșeală și a cerut divorțul. Femeia a fost inițial de acord, dar ulterior și-a schimbat poziția și l-a acționat ea în instanță.

Aceasta a susținut că solicitarea divorțului i-a provocat depresie și a prezentat un diagnostic medical în sprijinul afirmațiilor sale. Totodată, i-a cerut lui Gu despăgubiri de 50.000 de yuani (aproximativ 7.500 de dolari).

Femeia l-a acuzat că i-a impus să se machieze, să facă treburile casnice și să își găsească un loc de muncă.

La rândul său, Gu a dat în judecată centrul matrimonial, cerând returnarea comisionului de 160.000 de yuani. Reprezentanții agenției au refuzat, argumentând că serviciul a fost îndeplinit deoarece bărbatul s-a căsătorit cu persoana prezentată de ei. Mai mult, aceștia au sugerat că cei doi ar fi putut înscena divorțul pentru a recupera banii.

Cazul a stârnit numeroase reacții pe rețelele sociale. „Dacă tratezi căsătoria ca pe un joc, căsătoria îți va da o lecție”, a comentat un internaut. Altul a remarcat că este greu de crezut că cineva poate lua o decizie atât de importantă după doar câteva zile de cunoaștere. Un al treilea a spus că povestea este „mai absurdă decât scenariul unui serial scurt”.