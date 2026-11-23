Senatorul a comparat scandalul cu povestea Elenei din Troia și a spus că a fost „cel mai scump sex de la Elena din Troia încoace”. Kennedy susține însă că este mai interesat să afle cum a reușit China să obțină cipuri avansate de inteligență artificială produse de Nvidia, în ciuda restricțiilor impuse de Statele Unite la export, notează The Guardian.

Declarația a fost făcută duminică, într-un interviu acordat emisiunii „Meet the Press”, de la NBC. Moderatoarea Kristen Welker l-a întrebat pe Kennedy dacă relația lui Huang ar fi putut pune în pericol securitatea națională a Statelor Unite, având în vedere rolul pe care cipurile companiei Nvidia îl au în dezvoltarea inteligenței artificiale.

Huang a demisionat din funcția de director general al Nvidia pe 12 noiembrie, după ce au apărut acuzații privind relații extraconjugale cu Alice Huang, o femeie suspectată de spionaj în favoarea Chinei, și cu două angajate ale companiei.

Alice Huang, cunoscută și sub numele de Huang Le, a fost directoare executivă a companiei Megaspeed International. Aceasta ar fi facilitat vânzări de cipuri în valoare de aproximativ 12 miliarde de dolari, încălcând restricțiile americane la export. Administrația Trump a interzis vânzarea către China a celor mai avansate cipuri destinate dezvoltării inteligenței artificiale.

Duminică, directorul serviciilor naționale de informații din administrația Trump, Jay Clayton, a declarat, în emisiunea „State of the Union”, de la CNN, că suspectează că Beijingul a reușit să obțină cele mai avansate cipuri de inteligență artificială produse de Nvidia.

Senatorul vrea explicații de la doi membri ai administrației Trump

John Kennedy a spus că este „mai puțin interesat de ceea ce a făcut” Jensen Huang și vrea să afle de la secretarul Comerțului, Howard Lutnick, și de la secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, cum a reușit China să ocolească restricțiile americane privind exporturile.

„Domnul Huang a făcut ce a făcut. Sper că s-a distrat. A fost cel mai scump sex de la Elena din Troia încoace”, a declarat senatorul.

Howard Lutnick este criticat pentru că ar fi ignorat avertismentele potrivit cărora compania Megaspeed introducea ilegal cipuri în China. Alți membri ai administrației, printre care Scott Bessent, ar fi vrut să includă compania pe o listă neagră comercială, însă Departamentul Comerțului a întârziat aplicarea măsurii.

Kennedy a spus că nu poate ajunge decât la două concluzii: fie conducerea Departamentului Comerțului este „atât de incompetentă încât nu ai pune-o nici măcar să conducă o camionetă cu mâncare”, fie „a permis în mod conștient să se întâmple acest lucru”.

Senatorul a anunțat că vrea să-i cheme pe Bessent și Lutnick în fața unei comisii a Senatului, unde să depună mărturie sub jurământ și să răspundă unor întrebări dificile.

„Iar dacă secretarul Lutnick ne dă cipurile pe tavă, trebuie să înceteze să facă asta, în opinia mea”, a adăugat Kennedy.

La rândul său, Scott Bessent a declarat duminică, în emisiunea „Face the Nation”, de la CBS News, că administrația Trump a luat legătura cu conducerea interimară a Nvidia, cu membrii principali ai consiliului de administrație și cu avocații companiei. Autoritățile încearcă să afle cine era responsabil de respectarea regulilor și a restricțiilor privind exporturile în cadrul companiei.

„Nvidia ar trebui să acționeze rapid în această privință, pentru că vrem să aflăm care era cultura organizațională”, a spus Bessent.

Cine este senatorul care a făcut declarația

John Kennedy, fost trezorier al statului Louisiana, și-a început cariera politică în Partidul Democrat, înainte de a trece la republicani și de a deveni un susținător ferm al administrației Trump.

Senatorul este cunoscut pentru expresiile colocviale și comparațiile sale neobișnuite, rostite cu accentul specific sudului Statelor Unite.

Unii observatori consideră că Kennedy își accentuează intenționat acest fel de a vorbi pentru a părea un om simplu, apropiat de alegători. În realitate, acesta a absolvit Universitatea Vanderbilt, Facultatea de Drept a Universității din Virginia și Universitatea Oxford din Marea Britanie. De asemenea, este considerat unul dintre cei mai bogați senatori americani.