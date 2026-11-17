„Dacă membrii Consiliului de Administrație consideră că revenirea mea ar fi în interesul acționarilor, al angajaților, al companiei și al Americii, aș fi onorat să răspund acestor solicitări și să revin în funcția de director general”, a transmis Huang într-un mesaj publicat pe platforma X.

Este prima sa declarație publică de la demisia anunțată joi, după apariția unor informații despre relațiile sale extraconjugale, inclusiv despre o presupusă relație cu o directoare a companiei Megaspeed, cu sediul în Singapore. Firma este anchetată în SUA pentru că ar fi ajutat companii chineze să obțină cipuri avansate de inteligență artificială produse de Nvidia, încălcând restricțiile americane la export, notează Yahoo Finance.

Scandalul a afectat puternic acțiunile Nvidia, care până de curând era cea mai valoroasă companie listată la bursă din lume.

Printre cei care au cerut revenirea lui Huang se numără Elon Musk și alți investitori importanți din domeniul inteligenței artificiale. O scrisoare deschisă prin care este susținută întoarcerea sa la conducerea companiei a strâns peste 190.000 de semnături.

Și președintele american Donald Trump și-a exprimat luni sprijinul pentru revenirea lui Huang, care l-a consiliat în privința politicilor din domeniul inteligenței artificiale și este unul dintre cei mai cunoscuți promotori ai acestei tehnologii.

În mesajul său, Huang a recunoscut că a greșit și și-a cerut practic scuze pentru problemele create companiei.

„Nu m-am ridicat la nivelul standardelor pe care le așteptăm de la toți angajații Nvidia și am făcut greșeli grave în viața personală. Am creat probleme Consiliului de Administrație, lucru pe care îl regret profund. Îmi asum pe deplin greșelile și sunt hotărât să cooperez cu ancheta independentă a Consiliului”, a transmis acesta.

Declarația lui Huang nu înseamnă însă că revenirea sa este deja luată în calcul de conducerea Nvidia. Potrivit unor informații apărute în presa americană, Consiliul de Administrație nu discută în prezent o astfel de posibilitate.

Între timp, parlamentarii americani au anunțat că Huang va fi audiat pe 1 decembrie de trei comisii ale Camerei Reprezentanților. Aceștia vor să afle cum au reușit companii din China să aibă acces la cipurile avansate produse de Nvidia, în ciuda restricțiilor impuse de SUA.