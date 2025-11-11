Cea mai mare confiscare de Bitcoin din istorie, în Londra. Două persoane, condamnate la închisoare pentru spălare de bani

Două persoane care au spălat Bitcoin în valoare de peste 5,5 miliarde de lire sterline au fost condamnate la închisoare pentru un total de 15 ani.

Cetățeanul malaysian Hok Seng Ling, în vârstă de 47 de ani, a pledat vinovat la Curtea Crown din Southwark, Londra, pentru participarea la o înțelegere de spălare de bani, scrie metro.co.uk.

Cetățeana chineză Zhimin Qian, în vârstă de 47 de ani, a recunoscut și ea spălarea de bani, ceea ce i-a adus titlul de „Zeița bogăției”, datorită stilului său de viață luxos.

Amândoi au comparut în fața Curții Southwark Crown. Qian a fost condamnată la 11 ani și opt luni. Ling a fost condamnat la patru ani și 11 luni.

Qian a fugit din China cu documente false înainte de a intra în Marea Britanie și de a spăla bani prin achiziționarea de proprietăți, a declarat Poliția Metropolitană.

Împreună, cei doi au înșelat peste 128.000 de victime printr-o schemă în China între 2014 și 2017.

Ling ar fi tranzacționat criptomonede în numele lui Qian, „știind sau bănuind că acțiunile sale vor facilita achiziționarea sau controlul proprietății criminale de către o altă persoană.”

Apoi, potrivit poliției, au depozitat fondurile obținute ilegal în active Bitcoin.

Un alt complice al celor doi, Jian Wen, a fost condamnat anterior la șase ani și opt luni de închisoare după ce a fost găsit în posesia unor portofele Bitcoin în valoare de miliarde.

Poliția a confiscat miliarde de lire în Bitcoin și proprietăți de lux

Poliția din Londra a efectuat cea mai mare confiscare de criptomonede din istorie, confiscând bitcoin în valoare de miliarde de lire sterline de la cele trei persoane.

Qian a folosit banii pentru a cumpăra o proprietate de milioane de lire sterline în nordul Londrei, împreună cu două proprietăți luxoase în Dubai.

Will Lyne, șeful Comandamentului pentru Crimă Economică și Cibernetică al Poliției Metropolitane, a declarat: „Aceste două mărturisiri de vinovăție marchează culmea anilor de investigații dedicate ale echipelor de Crimă Economică ale Poliției Metropolitane și ale partenerilor noștri. Acesta este unul dintre cele mai mari cazuri de spălare de bani din istoria Regatului Unit și unul dintre cele mai valoroase cazuri de criptomonede la nivel global. Printr-o anchetă meticuloasă și o cooperare fără precedent cu autoritățile chineze, am reușit să obținem dovezi convingătoare privind originea criminală a criptoactivelor pe care cei doi au încercat să le spele în Marea Britanie. Gândurile mele se îndreaptă către miile de victime înșelate în acest schemă și sper că acest rezultat recunoaște prejudiciul cauzat de acești inculpați și consolidează angajamentul ferm al Poliției Metropolitane față de justiție.”

