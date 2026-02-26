Ce spun cetățenii din Republica Moldova despre unirea cu România, după afirmația facută de Maia Sandu | Sondaj IMAS

Asta în timp ce 17% spun că poziţia lor a devenit ”mai nefavorabilă”, iar 15% spun că a devenit mai favorabilă.

Mai mult de o treime dintre respondenţi consideră că a fost vorba despre o opinia personală a preşedintelui R. Moldova ,iar 26% o consideră o eroare. Aproape 20% afirmă că declaraţia le-a adus speranţă şi puţin peste 20% o consideră curajoasă.

Totuşi, un total de 33% vorbesc despre îngrijorare şi nemulţumire. 28% dintre cei chestionaţi afirmă că declaraţia referitoare la unire le-a schimbat în sens negativ părerea despre Maia Sandu , dublu faţă de procentul celor care spun că părerea le-a fost schimbată în sens pozitiv.

46% cred că prin această declaraţie Maia Sandu a încălcat Constituţia.

La întrebarea ”Până la momentul acestei discuţii, dvs. aţi auzit despre declaraţia Maiei Sandu potrivit căreia ar vota „DA” la un eventual referendum privind unirea Republicii Moldova cu România?”, 78% dintre cei chestionaţi au răspuns afirmativ, iar 28% au declarat că nu au auzit de declaraţie.

11% o consideră o exprimare a unei opinii politice într-un cadru democratic, pentru 13% este un semnal politic intenţionat transmis de preşedintă, pentru 34% este o opinie personală a Maiei Sandu, iar pentru 26% este o declaraţie greşită/o eroare comisă de preşedinta R. Moldova.

În opinia a 18,6% dintre cei chestionaţi, a fost o strategie politică menită să distragă atenţia de la faptul că integrarea pro-europeană nu avansează.

Alte explicaţii oferite au fost: pentru a-şi exprima sincer convingerile personale - 17,3%; a fost o greşeală sau o comunicare neinspirată - 16,7%; pentru a menţiona o soluţie posibilă în cazul în care Rusia avansează spre Moldova - 15%; pentru a crea o dezbatere publică pe tema unirii - 10,7%. 20% nu ştiu sau nu răspund.

Cei mai mulţi dintre subiecţi, 19,7%, spun că declaraţia Maiei Sandu le-a provocat speranţă. Ei sunt urmaţi ca procent de către cei care vorbesc despre îngrijorare (17%) şi despre nemulţumire (16%).

55% dintre cei chestionaţi afirmă că declaraţia nu le-a schimbat părerea despre preşedintele Maia Sandu, 28% spun că le-a schimbat-o în sens negativ, iar 14% spun că le-a schimbat părerea în sens pozitiv.



