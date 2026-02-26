Într-un editorial publicat în weekend, ministrul britanic al apărării, John Healey, a scris: „Vreau să fiu secretarul apărării care desfășoară trupe britanice în Ucraina, întrucât aceasta va însemna că războiul în sfârșit s-a terminat”.

Franța și Regatul Unit insistă în mod special să trimită trupe în Ucraina odată ce s-ar ajunge la o încetare a focului cu Rusia. Parisul și Berlinul au reușit să obțină un acord în acest sens din partea țărilor „Coaliției de Voință”, majoritatea țări europene susținătoare ale Ucrainei în războiul cu Rusia. La reuniunea acestei coaliții, desfășurată în ianuarie la Paris, președintele francez Emmanuel Macron, premierul britanic Keir Starmer și președintele ucrainean Volodimir Zelenski au semnat o declarație de intenție despre desfășurarea unor trupe de menținere a păcii în Ucraina, în cazul unui acord de pace.

Conform planului franco-britanic, „după încetarea focului, Regatul Unit și Franța vor crea centre militare în toată Ucraina și vor construi facilități securizate pentru arme și echipamente militare, pentru a răspunde nevoilor de apărare ale Ucrainei”, a declarat Starmer. La rândul său, Macron a spus, după reuniunea de la Paris, că, de asemenea, după încetarea focului, „câteva mii” de soldați francezi ar putea fi desfășurați în Ucraina.

Moscova avertizează că va considera trupele străine drept ținte legitime

Dar „toate aceste unități și instalații vor fi considerate ținte militare legitime de către forțele armate ruse”, a atenționat atunci purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova. „Aceste avertismente au fost repetate de mai multe ori la cel mai înalt nivel și rămân de actualitate”, a subliniat ea.

Zaharova a comentat acum și afirmația ministrului britanic al apărării din respectivul editorial. „Contrar concepției greșite a lui Healey, desfășurarea de trupe britanice în Ucraina nu va însemna sfârșitul războiului, ci mai degrabă o prelungire a conflictului și o creștere a riscului unei confruntări militare pe scară largă, care să implice mult mai multe state”, a avertizat purtătoarea de cuvânt a MAE rus, care a repetat că Rusia va considera orice trupe străine din Ucraina drept ținte legitime.