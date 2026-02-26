Rusia a acționat și va acționa întotdeauna pentru a influența politica din întreaga Europă și mai ales în Europa de Est, astfel încât se subînțelege că a intervenit și în alegerile prezidențiale anulate din România, este de părere Andrew L. Peek, fost consilier și negociator al lui Donald Trump în Ucraina, pentru Hirado.

Andrew L. Peek a fost șeful Consiliului de Securitate Națională al Casei Albe pentru Europa și Rusia, atât în primul, cât și în al doilea mandat al lui Donald Trump, calitate în care a făcut parte și din echipa de negociere pentru încheierea războiului din Ucraina.

Mai mult, s-a ocupat în mod special de interferența Rusiei în alegeri, inclusiv în cele din SUA. În prezent, Peek este directorul unuia dintre institutele de cercetare ale think tank-ului Atlantic Council, de la Washington.

Agenția maghiară de presă de stat l-a întrebat pe oficialul american dacă ”rușii sunt încă activi în acest domeniu, au reprezentat cu adevărat o amenințare, de exemplu, în Moldova sau România?”.

”Întreb și pentru că chiar și în Europa sunt destui care se îndoiesc de toate acestea și spun că este doar o poveste, o înșelătorie sau că nu a existat nicio interferență rusească nici în România”, continuă întrebarea.

”Nu există o problemă mai periculoasă și mai sensibilă din punct de vedere politic decât Rusia”

Răspunsul fostului consilier al lui Trump arată că interferența Rusiei în alegeri este, practic, de la sine înțeleasă.

”Sunt sigur că rușii concurează pentru influență politică în întreaga Europă și o vor face întotdeauna, indiferent de cum evoluează situația din Europa. Acest lucru este valabil mai ales în Europa de Est, pentru că ei știu mai bine. Așadar, cred că vor continua să concureze pentru influență. Întrebarea dificilă este să se determine ce măsuri să se ia ca răspuns la acest lucru, deoarece adesea contramăsurile sunt mai dăunătoare din punct de vedere politic. De exemplu, sancțiuni financiare asupra partidelor locale, includerea lor pe liste de supraveghere a terorismului sau, așa cum s-a întâmplat în România, oprirea alegerilor. Acestea sunt adesea mai dăunătoare decât interferența limitată de care este capabilă Rusia. Și, de fapt, asta s-a întâmplat în Statele Unite în 2016, când probabil a existat o oarecare interferență rusească în cumpărarea de reclame pe Facebook, iar unele conturi de e-mail au fost sparte. Dar reacția la aceasta a fost atât de masivă încât chiar și acum, 10 ani mai târziu, Rusia și Ucraina sunt încă un subiect fierbinte în această administrație. Nu există o problemă mai periculoasă și mai sensibilă din punct de vedere politic decât Rusia și Ucraina. Așadar, găsirea nivelului potrivit, a mijloacelor potrivite de a răspunde, este cel mai important lucru în acest moment”, a declarat fostul consilier al lui Donald Trump.