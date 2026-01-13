Aproximativ 2.200 de elevi vor învăța online miercuri din cauza ninsorilor și gerului. Județele vizate

Aproximativ 2.200 de elevi din cinci unităţi de învăţământ din judeţele Dolj, Timiş şi Teleorman vor face cursurile online, miercuri, din cauza ninsorilor, arată datele Ministerului Educaţiei.

Ministerul Educaţiei a anunţat că, potrivit informaţiilor furnizate până la ora 17:00, de către inspectoratele şcolare judeţene, 5 unităţi de învăţământ (aproximativ 2.200 de elevi) din 3 judeţe (una din Dolj şi câte două din judeţele Timiş şi Teleorman) îşi vor desfăşura, miercuri, cursurile în format online din cauza condiţiilor meteorologice nefavorabile.

De asemenea, într-o singură unitate de învăţământ din judeţul Satu Mare (450 de elevi), activitatea didactică va fi suspendată, urmând ca orele de curs să fie recuperate.

