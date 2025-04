Ce se întâmplă după moartea Papei Francisc și cum arată planul de înmormântare. Ce schimbări surprinzătoare a ales Pontiful

Papa Francisc, care a murit la vârsta de 88 de ani, în a doua zi de Paște, își planificase deja o înmormântare simplificată, renunțând la unele dintre ritualurile mai arhaice care au loc atunci când un pontif trece în neființă.

Totuși, moartea sa declanșează imediat o serie de evenimente minuțios coregrafiate, rafinate de-a lungul secolelor și a sute de papi decedați. Unele tradiții ale Vaticanului datează din Roma Antică.

La finalul acestor procesiuni, un nou lider al Bisericii Catolice va fi ales printr-un scrutin de mare miză, dramatizat și în filmul nominalizat la Oscar „Conclavul”, în care cardinalii progresiști și conservatori se luptă pentru controlul unei instituții care are un miliard de adepți în întreaga lume.

În mod tradițional, camerlengo-ul (un oficial de rang înalt al Vaticanului) este cel care confirmă moartea unui papă. În prezent, această funcție este deținută de cardinalul Kevin Farrell, născut în Irlanda, care a anunțat vestea luni dimineață.

„Preaiubiți frați și surori, cu profundă tristețe trebuie să anunț moartea Sfântului nostru Părinte Francisc. La ora 7:35 în această dimineață, Episcopul Romei, Francisc, s-a întors la casa Tatălui”, a declarat el.

Pope Francis died on Easter Monday, April 21, 2025, at the age of 88 at his residence in the Vatican's Casa Santa Marta. pic.twitter.com/jUIkbplVi2