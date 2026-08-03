O primă încercare, efectuată duminică, nu a reușit să distrugă complet obstacolul, astfel că echipele militare au folosit o a doua încărcătură explozivă de 100 de kilograme și au demolat cu succes stânca, potrivit Novinite, citat de News.ro.

Măsura de urgenţă vine în contextul în care se preconizează că debitul Dunării la punctul de intrare în România va scădea la aproximativ 1.400 de metri cubi pe secundă, apropiindu-se de minimul istoric înregistrat în 1985.

Autorităţile române au avertizat că, în condiţiile actuale, Centrala Nucleară de la Cernavodă îşi poate continua activitatea normală doar încă patru-cinci zile, după care ar putea fi necesare restricţii.

În Bulgaria, măsurătorile efectuate de Agenţia Executivă pentru Explorarea şi Întreţinerea Dunării arată că nivelul apei în apropierea oraşului Ruse a scăzut la minus 91 de centimetri faţă de nivelul zero condiţional. Nivelul a scăzut cu încă doi centimetri în doar 24 de ore, fiind aşteptate scăderi suplimentare.

Centrala nucleară Kozlodui din Bulgaria nu a fost afectată până în prezent şi continuă să funcţioneze normal. Ministerul Energiei a declarat că sistemul de răcire al centralei este alimentat de propria staţie de pe mal, situată într-o secţiune mai adâncă a fluviului, care asigură un debit suficient de apă chiar şi în condiţii de nivel scăzut al apei.

Autorităţile bulgare rămân în contact cu Serbia pentru a menţine nivelurile apei în aval de centrală peste pragurile critice. Totuşi, dacă scăderea actuală continuă, oficialii nu se aşteaptă la o reducere semnificativă a producţiei de energie electrică de la Kozlodui în următoarele trei săptămâni.

În schimb, trei nave sunt în prezent blocate pe tronsonul bulgar al fluviului, dar se află în afara rutei principale de navigaţie şi nu blochează traficul. În ciuda acestui fapt, condiţiile de navigaţie au devenit mai dificile, fiind introduse restricţii temporare în unele zone critice.

Legătura cu feribotul între Oriahovo şi oraşul românesc Bechet a rămas suspendată de aproape o lună din cauza nivelului scăzut al apei. Traficul de mărfuri şi vehicule s-a oprit pe 10 iulie, iar încercările de a curăţa albia râului nu au reuşit până acum să restabilească serviciul. Călătorii sunt redirecţionaţi prin puncte de trecere alternative la Nikopol şi Silistra, precum şi prin podurile de la Vidin şi Ruse, arată Novinte.

Cu toate acestea, prognozele rămân nefavorabile, vremea caniculară şi lipsa precipitaţiilor urmând să determine scăderea şi mai accentuată a nivelului Dunării în întreaga regiune. România a declarat o stare de alertă sporită în sectorul energetic pentru întreaga lună august, din cauza agravării situaţiei. Autorităţile se pregătesc pentru posibile penurii de energie electrică şi au iniţiat discuţii cu Ucraina, Bulgaria şi Grecia privind furnizări suplimentare de energie electrică în timpul serii, precizează Novinite.