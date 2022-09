Ce prevede decretul privind mobilizarea militară în Rusia, semnat de Vladimir Putin. DOCUMENT

Putin anunțat că doar militarii în rezervă vor fi încorporați, în primul rând cei care au făcut serviciul militar și au experiență. Înainte de a fi trimiși la război, aceștia vor urma o pregătire suplimentară.

„În această situație consider că este necesar să iau următoarea decizie, pe care o consider adecvată în totalitate pentru amenințarea cu care ne confruntăm. Consider că este necesar să susțin propunerea Ministerului Apărării pentru decretarea mobilizării parțiale în Federația Rusă. Subliniez că este mobilizare parțială”, a spus Vladimir Putin.

Potrivit ministrului rus al Apărării, Serghei Șoigu, aproximativ 300.000 de persoane vor fi chemate la arme.

„Președintele Rusiei V.V. Putin a semnat Decretul "Cu privire la anunțul mobilizării parțiale în Federația Rusă." Transmitem textul integral al documentului”, a transmis serviciul de presă al Kremlinului.

Textul integral al decretului privind mobilizarea militară parțială în Rusia

„În conformitate cu legile federale din 31 mai 1996 nr. 61-FZ „cu privire la apărare”, din 26 februarie 1997 nr. 31-FZ „cu privire la pregătirea și mobilizarea în Federația Rusă” și din 28 martie 1998 nr. 53- Legea federală „cu privire la serviciul militar” Decid:

1. Mobilizarea parțială în Federația Rusă din 21 septembrie 2022.

2. Apelul către cetățenii Federației Ruse pentru serviciul militar pentru mobilizarea în Forțele Armate ale Federației Ruse. Cetățenii Federației Ruse chemați la serviciul militar prin mobilizare au statutul de personal militar care servește în Forțele Armate ale Federației Ruse în baza unui contract.

3. Stabilirea că nivelul salariului pentru cetățenii Federației Ruse chemați la serviciul militar prin mobilizare în Forțele Armate ale Federației Ruse corespunde nivelului de salariu pentru personalul militar care servește în Forțele Armate ale Federației Ruse în baza unui contract .

4. Contractele de trecere a stagiului militar încheiate de cadrele militare continuă să fie valabile până la sfârșitul perioadei de mobilizare parțială, cu excepția cazurilor de concediere a cadrelor militare din serviciul militar în temeiul stabilit prin prezentul decret.

5. Stabilirea în perioada de mobilizare parțială a următoarelor motive pentru concedierea din serviciul militar a personalului militar care efectuează serviciul militar în baza unui contract, precum și a cetățenilor Federației Ruse chemați la serviciul militar pentru mobilizare în Forțele Armate ale Rusiei Federaţie:

a) după vârstă - la împlinirea limitei de vârstă pentru serviciul militar;

b) din motive de sănătate - în legătură cu recunoașterea acestora de către comisia medicală militară ca inapt pentru serviciul militar, cu excepția cadrelor militare care și-au manifestat dorința de a continua serviciul militar în funcții militare care pot fi înlocuite cu cadrele militare specificate;

c) prin intrarea în vigoare a unei hotărâri judecătorești privind impunerea unei pedepse cu închisoarea.

6. Către Guvernul Federației Ruse:

a) să finanțeze activități de mobilizare parțială;

b) să ia măsurile necesare pentru a răspunde nevoilor Forțelor Armate ale Federației Ruse, ale altor trupe, formațiuni și corpuri militare în perioada de mobilizare parțială.

8. Cei mai înalți funcționari ai entităților constitutive ale Federației Ruse să asigure recrutarea cetățenilor pentru serviciul militar pentru mobilizare în Forțele Armate ale Federației Ruse în numărul și în termenele stabilite de Ministerul Apărării al Federației Ruse pentru fiecare entitate constitutivă a Federației Ruse.

9. Oferirea cetățenilor Federației Ruse care lucrează în organizațiile complexului militar-industrial dreptul la amânare de la recrutare pentru serviciul militar în cadrul mobilizării (pentru perioada în care lucrează în aceste organizații). Categoriile de cetățeni ai Federației Ruse cărora li se acordă dreptul la amânare și procedura de acordare a acesteia sunt stabilite de Guvernul Federației Ruse.

10. Prezentul decret intră în vigoare din ziua publicării sale oficiale.



Sursa: StirilePROTV Etichete: , , , , Dată publicare: 21-09-2022 10:49