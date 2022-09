Parlamentar al Rusiei, despre anunțul privind mobilizarea militară: ”Este începutul sfârșitului Ucrainei”

Guriliov a făcut aceste declarații înainte ca Putin să anunțe mobilizarea, fiind însă convins că măsura va fi una decisivă în războiul Rusiei cu Ucraina.

”Îmi este clar că decizia de astăzi este începutul sfârșitului Ucrainei. Asta e, națiunea aceea nu mai există, nu există. Producțiile de film despre Bucea sau Izium nu o să schimbe asta. Va veni timpul și totul va ieși, va fi mai târziu și fără Ucraina. Ucraina nu există, istoria Ucrainei se termină, poate că este un lucru bun." - a declarat Guruliov, potrivit Newsweek, într-o înregistrare video care a devenit virală pe Twitter.

No, this is not a cartoonish movie villain. This is Andrey Gurulyov, State Duma deputy, former deputy commander of Russia's Southern military district, asserting that Putin's decision (which he is yet to make public) means the end of Ukraine and the conclusion of its history. pic.twitter.com/Ujc38yeRy6