Cutremur de 7,7 în Myanmar. Seismul resimțit în alte 5 țări. Zeci de persoane surprinse într-o clădire prăbușită în Bangkok

Un cutremur cu magnitudinea 7,7 a lovit Myanmar, în timp ce sute de oameni au ieșit din clădiri în capitala thailandeză Bangkok după cutremure, potrivit Serviciul de prospectare geologică al Statelor Unite (USGS). Cutremurul s-a produs la 16 kilometri nord-nord-vest de orașul Sagaing, Myanmar, în jurul orei locale 12:50 p.m., a declarat USGS, potrivit Reuters.

Desfășurarea evenimentelor - live text:

Serviciile de urgență spun că 50 de persoane se aflau în interiorul unei clădiri care s-a prăbușit în parcul Chatuchak din Bangkok.

Institutul Național de Medicină de Urgență spune că 43 de persoane sunt în continuare blocate în clădire și alte șapte au fost rănite, dar au fost extrase.



Epicentrul a fost la aproximativ 17,2 km de orașul Mandalay, care o populație de aproximativ 1,2 milioane de locuitori, mai anunță USGS.

Replica a avut magnitudinea 6,4, la aproximativ 12 minute după cutremurul inițial.

Nu au existat informații imediate din Myanmar cu privire la pagubele produse în urma cutremurului, despre care Centrul german de cercetare în geostiințe (GFZ) a declarat că s-a produs la o adâncime de 10 km, cu epicentrul în apropierea orașului Mandalay, notează Reuters.

Un ofițer de la departamentul de pompieri din Myanmar a declarat pentru Reuters: „Am început căutările și mergem în jurul orașului Yangon pentru a verifica dacă există victime și pagube. Până acum, nu avem încă informații”.

Alte țări afectate de cutremur sunt Bangladesh, India, Laos, Thailanda și China.

Unele clădiri din Bangkok (Thailanda) s-au prăbușit în urma cutremurului.

Breaking: Buildings collapsed in Bangkok, Thailand, following a magnitude 7.6 earthquake with its epicenter in Myanmar. pic.twitter.com/gU2DhyLfKK

A 7.7 magnitude Mandalay earthquake was also felt in Bangkok, where an entire construction building has collapsed. pic.twitter.com/0moBXpj1sG