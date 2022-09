Sute de mii de rezerviști chemați de Rusia. Anunțul făcut de Ministrul rus al Apărării

Declarația lui Serghei Șoigu vine după anunțul președintelui Vladimir Putin de mobilizare militară parțială în contextul războiului cu Ucraina.

Şoigu a confirmat, într-un interviu difuzat la televizor, că mobilizarea parţială îi va implica pe cei care au experienţă militară, conform BBC, citat de News.

Aproximativ 300.000 de astfel de persoane vor fi chemate, după ce Vladimir Putin a susținut un discurs, miercuri dimineață, în care a anunțat mobilizarea militară parțială în Rusia, potrivit TASS.

Anunțul făcut de Vladimir Putin în legătură cu rezerviștii

„În această situație consider că este necesar să iau următoarea decizie, pe care o consider adecvată în totalitate pentru amenințarea cu care ne confruntăm. Consider că este necesar să susțin propunerea Ministerului Apărării pentru decretarea mobilizării parțiale în Federația Rusă. Subliniez că este mobilizare parțială”, a spus Vladimir Putin, care a precizat că a semnat deja documentele pentru decretarea mobilizării parțiale.

„Scopul nostru este să eliberăm Donbasul”, a spus el.

Putin a anunţat că este necesară o decizie urgentă pentru a ne proteja poporul în „ţinuturile eliberate”.

„De aceea am cerut Ministerului Apărării să fie de acord cu „mobilizarea parţială”.

El a spus că decretul a fost deja semnat şi că mobilizarea parţială începe miercuri, potrivit News.

Câți soldați au fost uciși în războiul cu Ucraina, potrivit Rusiei

Rusia a recunoscut, miercuri, un bilanţ de 5.937 de soldaţi ucişi de la începutul ofensivei sale în Ucraina la sfârşitul lunii februarie, un bilanţ cu mult sub estimările ucrainene şi occidentale, potrivit Le Figaro, citat de News.

„Până acum victimele noastre sunt de 5.937 de morţi”, a spus Ministrul rus al Apărării, Serghei Şoigu, într-un interviu pentru postul de televiziune Russia-24, după ce a susţinut că Rusia „nu se luptă atât cu Ucraina, cât cu „Occidentul” pe teritoriul vecinului său.

