Victor Ponta, întrebat dacă nu îi este rușine să candideze la Președinția României: ”Sunt foarte mândru să candidez”

Și, pentru că toți ochii vor fi ațintiți asupra României la prezidențialele din mai, instituțiile statului promit să fie cu ochii în patru, astfel încât confruntarea să fie una echitabilă.

La PRO TV, continuă interviurile cu principalii candidați, la funcția supremă în stat.

Andreea Esca: Ați hotărât să candidați, deși PSD avea deja un candidat stabilit, chiar dacă știați că e posibil să vă dea afară din partid. Ați preluat idei suveraniste, dar nu v-ați înscris în AUR și nu sunteți susținut de Călin Georgescu. Până ieri erați social-democrat, astăzi pare că ați adoptat un conservatorism de dreapta, de tip Donald Trump- asta după ce erați fan Obama. Cine și cum sunteți, de fapt, dle Ponta?

Andreea Esca: Sunteți între două mari tabere politice – coaliția de la guvernare pro-occidentală și polul suveranist. Oficial, niciuna nu vă vrea. Ce electorat doriți să atrageți și cum?

Victor Ponta: Absolut toți cei care sunt nemulțumiți- și aici vorbim de 80-90% dintre români – de situația actuală, economică, politică, socială. Și absolut toți cei care spun ”în moment grele trebuie cineva care are o direcție și are o experință, hai să vedem dacă a învățat, dacă mai e cel de acum 10 ani, nu-l votăm. Dacă a învățat în acești 10 ani, s-ar putea să-l votă, s-ar putea să fie pregătit”.

Andreea Esca: Ați venit cu ochelarii cu care filmați și mi-ați explicat cât de important este TikTok-ul și recunosc că am pus fotografia dvs pe Instagram și am întrebat oamenii ce ar dori să vă spună. Și întrebarea cea mai des pusă este dacă nu vă este rușine să candidați.

Victor Ponta: Sunt foarte mândru să candidez, pentru că eu candidez pentru români, și pentru cei care mă votează și pentru cei care nu mă votează și o să fiu președinte pentru toți românii. Așa cum am fost prim-ministru pentru toți românii, nu i-am împărțit între cei care votau un partid sau altul. Dau un singur exemplu: toate măsurile pentru mediul de afaceri pe care le-am luat, apropo de scăderea TVA, de toate celelalte lucruri, nu le-am luat că așa zicea partidul din care eram eu, ci pentru că așa era bine pentru România. Mulți mi-au și spus ”domle, ai fost cel mai bun prim-ministru, cel mai liberal”.

Victor Ponta: Am fost cel mai bun prim-ministru după Adrian Năstase

Andreea Esca: Dar credeți că ați fost cel mai bun prim-ministru?

Victor Ponta: După Adrian Năstase, da. Pentru că Adrian Năstase are două realizări pe care eu nu aveam cum să le am: intrarea României în Uniunea Europeană, ceea ce e un lucru extraordinar, cel mai bun lucru pentru România și intrarea în NATO.

Andreea Esca: Ați vorbit cu dnul Călin Georgescu sau cu echipa lui, după invalidarea candidaturii?

Victor Ponta: Nu.

Andreea Esca: Aveți varianta ca el să fie premier, dacă ajungeți președinte?

Victor Ponta: Am cu siguranță ca idee faptul că îmi doresc și va fi un alt guvern. Guvernul actual este obosit, este epuizat. Are mult prea mult lucruri din trecut p care le-a promis și nu le-a făcut și noi suntm acum- cele trei agenții de rating ne-au pus pe ultima treaptă, înainte de junk. Eu știu cum a fost, când ne-au pus în categoria de junk în 2010-2011, deci e nevoie de un guvern mult mai profesionist și mult mai competent, în special în chestiunile economice.

”Singurul om de care îi e frică lui Vladimir Putin este Donald Trump”

Andreea Esca: Ați fost de curând la Belgrad și v-ați întâlnit cu fiul cel mare al lui Donald Trump. Mizați pe un sprijin al SUA în această campanie?

Victor Ponta: Da. Nu pe sprijinul că o să vină americanii și o să mă voteze și o să zică Trump ”votați-l pe Ponta” și acuma toți românii o să facă ce zice Trump. Mă bazez pe faptul că am văzut la fața locului, în special la Mar-a-Lago – la golf, da, e locul unde Donald Trump e cel mai accesibil- și am văzut modul total diferit de ce am văzut eu în politică și atunci cred că, pentru România, o relație personală foarte bună cu Administrația Trump este esențială. De ce? Singura țară care azi ne poate apăra de Rusia este America. Și ca să spun așa, mai puțin protocolar, singurul om de care îi frică lui Vladimir Putin este Donald Trump. Nu îi este frică nici de Ursula von der Leyen sau de Zelenski sau de Bolojan.

Andreea Esca: Nici de președintele Chinei...

Victor Ponta: N-aș vrea să... suntem în partea cealaltă. Eu vorbesc aici, unde, într-adevăr, Rusia este singurul potențial adversar, categoric nu este un prieten al României și nu are cum să fie, cu regimul Putin. Și, atunci, pentru România, să aibă baza de la Mihail Kogălniceanu, să aibă relații directe cu Administrația Trump e foarte important. Vă dau un singur exemplu: eu cred că o comunicare cu Administrația Trump, în stilul lor, așa, foarte personal, foarte business oriented, ne rezolvă chestiunea cu Visa Waiver. Românii merită să beneficieze de programul Visa Waiver pentru că românii nu creează niciun fel de problemă de migrație în America, dar trebuie să ai relații personale și să le folosești pentru România. Da, cred că e importantă relația cu America.

”Vorbesc destul de puțin cu Sebastian Ghiță”

Andreea Esca: În contextul vizitei la Belgrad – ce mai face dnul Sebastian Ghiță?

Victor Ponta: Nu știu, dar îl sun la ieșire și îl întreb din partea dumneavoastră.

Andreea Esca: A, deci vorbiți?

Victor Ponta: Vorbesc destul de puțin, pentru că am multe alte lucruri mai importante de făcut.

Andreea Esca: Dar ați făcut consultanță pentru prieteni sau cunoscuți ai domniei sale?

Victor Ponta: Nu. Invers, poate. Printre cunoștințele mele de șefi de stat și de guvern, care mi-au rămas și prieteni, din perioada când eram prim-minsitru- unii dintre ei mai sunt la putere, alții au plecat- dar în acești 10 ani în care nu am fost atât de activ în politică am învățat de la alții. Și, cel mai important, 4 ani am lucrat cu totul și cu totul în zona privată, o experiență pe care cred că orice om politic ar trebui s-o aibă. Am lucrat numai cu firme care nu au legături cu statul român.

Andreea Esca: Referitor la justiție – ați spus de curând că, dacă ajungeți președinte, veți anula dosarele politice, inclusiv cele ale lui Călin Georgescu. Cum poate un președinte să intervină în justiție?

Victor Ponta: Concret, are doar dreptul de a grația, dar sper să nu se ajungă acolo. În schimb, are o datorie, pe care, din păcate, ultimii doi președinți nu și-au îndeplinit-o – de a nu folosi în bătălia politică dosarele penale. Eu, și nu mă dau doar pe mine exemplu, ci familia mea, am avut de suferit din cauza unor dosare evident fabricate ca să plec din funcția de prim-ministru, ceea ce s-a și întâmplat. Timp de 8 ani, absolut toți judecătorii de la Înalta Curte de Casație și Justiție m-au achitat. Dar pentru mine, dacă mă întrebați din viața politică, ce m-a afectat cel mai tare – momentul în care eu eram la Washington în vizită oficială și mama și sora mea erau luate și chemate la DNA Ploiești e în continuare cel mai dureros moment.

Andreea Esca: Care credeți că este în acest moment cea mai mare problemă a României și ce soluții propuneți pentru a o rezolva?

Victor Ponta: Pentru mine nu există partide bune și partide rele, toate partidele sunt bune pentru că au fost votate de români. Singurele criterii sunt legate de competență și profesionalism.

Andreea Esca: Cum vă veți pune în practică planul pentru România? Ați declarat că e nevoie de un nou guvern și o nouă coaliție în Parlament. La ce formulă vă gândiți?

Victor Ponta: În primul rând, vreau să spun un lucru care îmi va aduce alte critici. Pentru mine nu există partide bune și partide rele, pentru mine toate partidele sunt bune pentru că au fost votate de români și atunci mă voi consulta cu absolut toate forțele politice din Parlament, indiferent dacă nu-mi place de unul sau de altul și singurele criterii pe care o să le am în vedere la momentul semnării decretului pentru prim-ministru și miniștri sunt cele legate de competență și profesionalism. Iar aici am un avantaj față de ceilalți contracandidați, chiar mă pricep la guvernare și chiar pot să spun când cineva nu este competent.

”România nu poate și nu trebuie să joace un rol”

Andreea Esca: Pe plan extern, suntem într-un moment extrem de sensibil, cu un conflict comercial între Europa și Statele Unite și chiar cu perspectiva dispariției sprijinului militar american. Care ar trebui să fie poziția țării noastre în această situație?

Victor Ponta: Cred că este cea mai mare greșeală pentru România este să picăm în capcana asta ”hai să alegem, între mama și tata”. Nu așa trebuie făcute lucrurile, pentru că, din punct de vedere militar, azi și până la sfârșitul primului meu mandat, în 2030, singura țară care ne poate apăra de Rusia este America. Europenii nu au încă capacitatea militară, dovadă că, iată, în Ucraina, nu reușesc să-și atingă obiectivul. Europa e casa noastră, nu plecăm niciodată, nu aș organiza niciodată un referendum pentru ieșirea din Uniunea Europeană, pentru că ar fi o prostie.

Andreea Esca: Cum credeţi că se vor sfârşi negocierile de pace din Ucraina? Ce rol ar trebui să aibă România în aceste negocieri?

Victor Ponta: În primul rând, nu știu, dar sper să se termine prin pace. Orice altă soluție e rea, continuarea războiului, pentru România, pentru ucraineni, pentru soldații ruși care nu au nicio vină că Putin i-a pus să agreseze alte state. România nu poate și nu trebuie să joace un rol într-un conflict care o depășește, Ucraina-Rusia. Dar trebuie să ceară partenerului său, și anume Statelor Unite ale Americii, tot ce ține de siguranța militară a României, să fie garantată. L-am auzit pe domnul Trump spunând ”garantez siguranța Poloniei”- n-a zis și a României. Și România mai are un interes în plus față de toate celelalte țări, și anume siguranța militară a Republicii Moldova, unde sunt tot români de-ai noștri.