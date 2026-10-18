Avertismentul vine în contextul în care Moscova a lansat unul dintre cele mai puternice atacuri de până acum asupra centralelor electrice ucrainene, încercând să lase oraşele ţării fără electricitate înainte de venirea iernii, conform The Guardian, citat de News.ro.

Preşedintele ucrainean a declarat, de asemenea, că se aşteaptă ca administraţia Trump să ridice şi alte sancţiuni împotriva Rusiei în viitor şi a cerut Europei să iniţieze propriile negocieri cu Moscova, în condiţiile în care Statele Unite au încercat să îmbunătăţească relaţiile cu Kremlinul şi să încheie acorduri comerciale.

„Din păcate, ridicarea sancţiunilor va continua şi cred că «acordul privind motorina» este primul pas”, a declarat Zelenski sâmbătă.

„Din păcate, mi se pare că acest lucru nu îl poate opri pe Putin; dimpotrivă, el simte bucurie şi satisfacţie pentru că beneficiază de un asemenea sprijin”, a adăugat el.

Zelenski: Relaxarea sancțiunilor îl încurajează pe Putin să continue războiul

Într-un mesaj publicat pe reţelele sociale, Zelenski a scris:„Suspendarea sancţiunilor americane, reducerea presiunii asupra agresorului, recompensele financiare pentru Putin - toate acestea nu fac decât să îl încurajeze să continue atacurile. Nu trebuie să cedăm teren. Trebuie să continuăm să încercăm să punem capăt războiului. Să îl încheiem, nu să îi oferim lui Putin toate motivele pentru a-l continua la nesfârşit.”

În cel mai recent demers al administraţiei Trump de reducere a tensiunilor cu Rusia, preşedintele american a anunţat vineri că va suspenda un nou pachet amplu de sancţiuni care vizează economia rusă, explicând Congresului că amânarea aplicării legislaţiei adoptate de ambele camere este în interesul naţional.