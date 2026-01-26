Thailanda, Nepal și Taiwan se numără printre țările care au intensificat măsurile de precauție, după confirmarea a cinci cazuri de Nipah în statul indian Bengalul de Vest. Virusul Nipah este o boală zoonotică, transmisă în principal de la porci și lilieci la oameni, dar care se poate răspândi și prin contact apropiat între persoane, potrivit The Independent.

Cazuri confirmate în India și carantină extinsă

În Bengalul de Vest, aproximativ 100 de persoane au fost plasate în carantină după ce virusul a fost detectat într-un spital. Un medic, o asistentă și un alt angajat medical au fost testați pozitiv, după primele două cazuri confirmate la un bărbat și o asistentă din același district.

Thailanda și Nepal, controale stricte în aeroporturi și la granițe

În Thailanda, Ministerul Sănătății a intensificat controalele pe aeroporturile Suvarnabhumi, Don Mueang și Phuket pentru pasagerii care sosesc din Bengalul de Vest. Călătorii sunt verificați pentru febră și simptome specifice virusului, iar autoritățile distribuie carduri informative cu instrucțiuni medicale.

Oficialii au anunțat că pasagerii cu simptome vor fi transferați în centre de carantină. Premierul thailandez Anutin Charnvirakul a declarat că nu există cazuri confirmate în țară, însă nivelul de alertă rămâne ridicat.

În Nepal, autoritățile au crescut nivelul de alertă și au intensificat controalele sanitare pe aeroportul internațional Tribhuvan din Kathmandu, precum și la principalele puncte de frontieră cu India, din cauza traficului intens de persoane din Bengalul de Vest.

Taiwan și avertismentul OMS privind riscul epidemic

În Taiwan, autoritățile sanitare intenționează să includă infecția cu virusul Nipah în categoria celor mai grave boli transmisibile, ceea ce ar impune raportare imediată și măsuri speciale de control. Deocamdată, Taiwan menține o alertă de călătorie de nivel „galben” pentru statul Kerala din India.

World Health Organisation a clasificat virusul Nipah drept agent patogen prioritar, din cauza potențialului său epidemic. Simptomele inițiale includ febră, dureri de cap, dureri musculare și vărsături, iar în formele grave boala poate duce la encefalită fatală. Rata de mortalitate raportată în focarele anterioare a variat între 40% și 75%.

Virusul Nipah a fost documentat anterior în Bangladesh, India, Malaezia, Filipine și Singapore, Bangladesh fiind țara cu cele mai multe cazuri și decese raportate.

