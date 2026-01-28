Această "trezire" trebuie să se concentreze pe "afirmarea suveranităţii noastre europene, pe contribuţia noastră la securitatea Arcticii, pe lupta împotriva ingerinţelor străine şi a dezinformării, pe combaterea încălzirii climatice", a afirmat preşedintele francez, potrivit AFP.



Macron a reafirmat "solidaritatea" Franţei şi "ataşamentul său pentru suveranitatea şi integritatea voastră teritorială" în cadrul unei întâlniri cu şefa guvernului danez Mette Frederiksen şi premierul Groenlandei, Jens Frederik Nielsen, pe care i-a primit la Palatul Elysee înaintea unui prânz de lucru.



"Franţa va continua să apere aceste principii în conformitate cu Carta Naţiunilor Unite", a adăugat el, exprimându-şi sprijinul pentru "un angajament sporit al NATO în Arctica", căruia Parisul este "gata să i se alăture".

Tensiuni după amenințările lui Donald Trump privind Groenlanda

După mai multe săptămâni de escaladare, preşedintele american Donald Trump a dat înapoi cu privire la Groenlanda, după ce a ameninţat să anexeze acest teritoriu, inclusiv prin forţă, şi că va impune taxe vamale sporite ţărilor europene, între care Franţei, Germaniei şi Regatului Unit, care se opun deciziei sale şi au participat la o misiune de recunoaştere militară la mijlocul lunii ianuarie pe teritoriul autonom danez.



"Vă mulţumim pentru sprijinul dumneavoastră foarte ferm", "vă mulţumim că apăraţi valorile fundamentale pe care le împărtăşim şi asupra cărora nu putem face compromisuri", a declarat Mette Frederiksen, salutând de asemenea "contribuţia foarte concretă a Franţei la consolidarea securităţii în regiunea arctică".



"NATO ar trebui să joace un rol mult mai important în regiunea Arcticii şi în Nordul Îndepărtat, inclusiv în Groenlanda, în zona din jurul Groenlandei", a insistat ea.



Premierul groenlandez a exprimat la rândul său "mulţumiri" şi "recunoştinţa" sa, precum şi din partea "poporului" pentru sprijinul acordat de Franţa. "Ne-aţi fost alături într-o situaţie extrem de dificilă (...) în Groenlanda nu o vom uita", a spus el.



Acest episod arată că dacă Europa este "unită", dacă nu "face compromisuri în ceea ce priveşte valorile sale democratice" şi dacă transmite "foarte clar că, în cazul unei ameninţări externe, se va apăra şi va răspunde", "atunci putem merge mai departe împreună", a declarat Mette Frederiksen.

