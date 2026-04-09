Anunțul a fost făcut în timp ce vicepreședintele american JD Vance se află la Budapesta pentru a-l susține pe premierul Viktor Orban înaintea alegerilor legislative de duminică, transmite Reuters, preluat de Agerpres.

Compania MOL a contractat petrol american în valoare de 500 de milioane de dolari, iar Budapesta intenționează să cumpere sisteme HIMARS pentru 700 de milioane de dolari. SUA vor susține și un studiu tehnic pentru instalarea a până la zece reactoare modulare mici în Ungaria.

Vance a criticat dur Uniunea Europeană în conferința comună cu Orban. „Doresc să transmit un semnal către birocrații de la Bruxelles, care au făcut tot ce au putut pentru a ține poporul ungar sub presiune pentru că nu le place liderul care s-a ridicat să apere poporul Ungariei", a declarat vicepreședintele.

„Imixtiunea birocraților de la Bruxelles este rușinoasă" și rezultă din faptul că „nu-l agreează pe liderul ales", a adăugat el, calificând ce s-a întâmplat în Ungaria drept „cel mai rău exemplu de imixtiune străină".

La alegerile de duminică, premierul eurosceptic Orban se confruntă cu fostul aliat devenit opozant Peter Magyar, care promite o orientare spre Bruxelles. Sondajele recente indică că Fidesz ar putea pierde puterea în favoarea partidului Tisza al lui Magyar.