Vance, cunoscut pentru viziunile sale anti-europene, i-a atacat pe birocrații de la Bruxelles, despre care spune că împiedică dezvoltarea economică a poporului ungar, doar din ură față de liderul lor.

JD Vance o are alături la Budapesta pe soția sa însărcinată cu al patrulea copil. Au fost întâmpinați pe aeroport de ministrul ungar de Externe. Vance a participat apoi la o întâlnire cu Viktor Orbán, la sediul guvernului.

JD Vance, vicepreședintele Statelor Unite: „Președintele vă iubește, eu, de asemenea, fiindcă ați jucat un rol esențial în crearea unei Europe puternice și prospere”.

Vance și-a arătat iar antipatia înrădăcinată față de Uniunea Europeană și a acuzat Bruxelles-ul de ingerință în campania electorală din Ungaria.

JD Vance, vicepreședintele Statelor Unite: „Birocrații de la Bruxelles au încercat să distrugă economia Ungariei, au încercat să reducă independența energetică a Ungariei, iar motivația lor principală a fost ura pentru omul ăsta”.

Orbán are legături strânse cu mișcarea MAGA din Statele Unite. Iar Trump îl consideră un prieten de nădejde.

Donald Trump, președintele Statelor Unite: „(Viktor Orbán) are sprijinul meu deplin. O să câștige și o să câștige detașat”.

Orbán speră că vizita lui Vance îi va aduce de partea lui pe indeciși. Ca să câștige al cincilea mandat de premier, liderul Fidesz trebuie să învingă formațiunea conservatoare, dar cu viziuni pro-europene condusă de Peter Magyar, un fost apropiat al său, care are un avans consistent în sondaje.

Péter Magyar, liderul opoziției din Ungaria: „Cred că aceste alegeri vor fi un referendum privind locul țării noastre în lume. Cred că Tisza va obține o victorie electorală zdrobitoare, pentru că nici măcar alegătorii Fidesz nu își doresc ca țara noastră să fie un stat‑marionetă al Rusiei”.

În campania electorală, Orbán a jucat cartea securității energetice, acuzând Ucraina că oprește intenționat livrările de țiței rusesc prin conducta Drujba, avariată la începutul anului într-un atac al Moscovei. Iar duminică, Budaptesta a trimis trupe la frontiera cu Serbia, după ce autoritățile de la Belgrad au anunțat că au depistat și neutralizat explozibili plasați lângă conducta de gaze Turkstream.

Guvernul ungar a catalogat incidentul drept un atac terorist asupra aprovizionării energetice a Ungariei. Însă foști oficiali din serviciile de informații din Ungaria, precum și liderul opoziției l‑au acuzat pe Orbán că a înscenat incidentul cu ajutorul președintelui Serbiei, pentru a‑și spori șansele în scrutinul de duminică.

Pe de altă parte, Viktor Orban s-a oferit să facă tot posibilul pentru a-l ajuta pe Vladimir Putin. "Sunt la dispoziția dumneavoastră", a spus șeful Guvernului de la Budapesta în cadrul unei convorbiri telefonice cu liderul rus, în octombrie 2025.

Publicația Bloomberg a relatat că a obținut transcrierea discuției telefonice. Cu acel prilej, Orban a comparat relația Budapesta - Moscova cu cea a unui "șoricel" pregătit să ajute "leul", la nevoie, inspirat de personajele unei fabule de Esop.

„Prietenia noastră a atins un nivel atât de înalt încât pot să vă ajut în orice fel. În orice chestiune în care vă pot fi de ajutor, vă stau la dispoziție", i-ar fi spus Orbán lui Putin.