”Nu este o coincidenţă. Scopul este să transmitem un mesaj foarte clar. Noi susţinem Ucraina 100%. iar eu voi onora toate angajamentele pe care şi le-au luat predecesorii mei”, a declarat luni succesorul lui Keir Starmer, la baza navală Portsmouth, scrie News.ro.

Andy Burnham a promis la baza navală Portsmouth, în faţa unei adunări de militari britanici şi ucraineni, unii aflaţi în formare, alţii militari activi, să susţină încheierea unui armistiţiu - necondiţionat - între Kiev şi Moscova.

”Noi furnizăm Ucrainei tehnologii care bruiază unde, pentru a proteja dronele ucrainene, pentru a le ajuta să-şi atingă ţintele şi să salveze vieţi”, a dezvăluit noul şeful Guvernului laburist.

Concret, Londra împărtăşeşte proprietatea intelectual a bruioarelor de drone Stone Cloak, ceea ce permite Ucainei să-şi producă singură bruioarele.

Armata britanică poate astfel să colecteze date în situaţii de luptă şi să-şi îmbunătăţească apărarea, o prioritate a noului Executiv.