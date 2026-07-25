Ucraina și SUA coordonează o nouă rundă de propuneri de pace pe care să le prezinte Moscovei, în speranța că schimbarea dinamicii războiului ar putea crea ocazia de a împinge Rusia spre negocieri, au declarat oficiali ucraineni și americani pentru Kyiv Independent.

Propunerile ar reflecta ceea ce oficialii ucraineni descriu drept noi „realități de pe teren”, după luni de schimbări în dinamica războiului.

Un oficial american a declarat că Casa Albă consideră că Kremlinul ar putea fi acum mai dispus să accepte cel puțin un armistițiu parțial în spațiul aerian, pe măsură ce Ucraina își extinde atacurile pe teritoriul Rusiei.

Această nouă inițiativă diplomatică vine după luni de impas, Washingtonul încercând acum să relanseze negocierile care s-au blocat efectiv la începutul acestui an.

Reînceperea negocierilor de pace

Președintele Volodimir Zelenski a purtat recent o convorbire telefonică cu Steve Witkoff și Jared Kushner, emisarii președintelui american Donald Trump care coordonează eforturile Washingtonului de a media o înțelegere între Ucraina și Rusia.

Potrivit unei persoane care are cunoștințe directe despre conversație, discuția nu a inclus propuneri detaliate. În schimb, cei doi emisari l-au informat pe Zelenski că Casa Albă pregătește un cadru revizuit pentru negocieri.

Se preconizează că următorul pas va implica o coordonare strânsă cu Kievul înainte ca propunerile să fie prezentate Moscovei.

Ucraina sperase să continue aceste discuții față în față cu Witkoff și Kushner în cadrul unor întâlniri care urmau să aibă loc în Finlanda în această săptămână. Aceste planuri au fost însă zădărnicite de cea mai recentă escaladare a tensiunilor dintre Statele Unite și Iran.

Cu toate acestea, negocierile continuă în culise.

Potrivit unor oficiali familiarizați cu planurile, Witkoff și Kushner nu au în prezent intenția de a vizita Kievul, dar se așteaptă ca aceștia să se deplaseze în Rusia la sfârșitul lunii iulie sau la începutul lunii august, după ce își vor armoniza pozițiile cu partea ucraineană.

Trump și Zelenski își pregătesc următoarea mișcare

Se preconizează că efortul diplomatic reînnoit va prinde avânt la începutul săptămânii viitoare.

Zelenski și Trump se pregătesc să se întâlnească pentru a discuta următoarea fază a inițiativei de pace. O persoană familiarizată cu planurile a declarat că liderii s-ar putea întâlni în marja funeraliilor senatorului american Lindsey Graham, pe 28 iulie, deși se ia în considerare și o întâlnire la Casa Albă.

Printre subiectele care se preconizează a fi discutate se numără o nouă încercare de a organiza discuții directe între Zelensky și președintele rus Vladimir Putin.

Zelenski a susținut că numai Putin are autoritatea de a pune capăt războiului pe scară largă purtat de Rusia. Cu toate acestea, fiecare încercare de a organiza o întâlnire s-a lovit de același obstacol.

Kremlinul a respins în mod constant întâlnirile într-o țară neutră, insistând în schimb ca Zelenski să se deplaseze în Rusia — o propunere pe care Kievul o consideră mai puțin o ofertă sinceră și mai mult o modalitate convenabilă de a evita cu totul negocierile directe.

Trump a declarat anterior că nu s-ar opune participării la o astfel de întâlnire dacă aceasta ar contribui la avansarea eforturilor de pace.

Un alt câmp de luptă

În ultimele luni, ambele părți și-au extins dramatic campaniile aeriene pe distanțe lungi. Ucraina a intensificat atacurile împotriva infrastructurii logistice și militare rusești, precum și a țintelor strategice situate adânc în teritoriul rus.

Rusia, între timp, a intensificat atacurile cu rachete și drone împotriva orașelor ucrainene, lovind infrastructura civilă din Kiev de mai multe ori pe săptămână.

Ucraina se confruntă cu o penurie acută de rachete interceptoare Patriot, singurul sistem capabil în prezent să doboare rachetele balistice rusești.

Președintele ucrainean i-a trimis anterior lui Trump o scrisoare în care avertiza asupra lipsei capacităților antirachetă balistice ale Ucrainei. Deși Casa Albă a răspuns, rămâne neclar dacă SUA au acceptat să contribuie la soluționarea acestei probleme.

Această imagine a câmpului de luptă modelează cele mai recente calcule diplomatice. Logica aparentă este că ambele părți ar putea avea un motiv să accepte o astfel de încetare a focului: Ucraina rămâne fără rachete de interceptare, în timp ce Rusia este expusă atacurilor ucrainene de lungă distanță.

Potrivit unui oficial american, Washingtonul consideră că Rusia ar putea fi acum mai deschisă la negocierea unui armistițiu aerian decât era în urmă cu câteva luni.

Rămâne însă mult mai puțin sigur dacă această disponibilitate se extinde și la o soluționare mai amplă a conflictului.

Oficialii americani au refuzat să precizeze dacă Casa Albă va exercita presiuni suplimentare asupra Rusiei în cazul în care aceasta nu va fi de acord cu noua propunere.

„Rămânem deschiși la procesul de negociere”, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, pe 23 iulie.

Oficialii ucraineni rămân însă sceptici cu privire la disponibilitatea Moscovei de a pune capăt războiului. Aceștia consideră că singura soluție realistă constă într-un eventual armistițiu aerian — chiar dacă luptele de la sol continuă.