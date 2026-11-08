Scenele cu trupuri pline de sânge zăcând pe stradă au șocat o țară care multă vreme s-a considerat sigură. Înainte să comită carnagiul, asasinul și-a omorât părinții și sora mai mică.

Atenție, urmează imagini și informații cu un puternic impact emoțional!

Filmul atacului cumplit

Haosul a cuprins Piața Centrală din Cracovia când oamenii ieșiți la plimbare au înțeles că aud rafale de gloanțe. Martorii l-au surprins pe atacator gonind cu o mașină de poliție pe urme.

Imagini înregistrate de o cameră de supraveghere arată cum individul și-a oprit mașina aproape de Piața Principală și a deschis focul. A împușcat mai mulți trecători, apoi a demarat.

Cuprinși de panică, mulți au căutat adăpost în magazine, în restaurante, dar și într-o biserică.

Deja în diverse puncte ale Pieței Principale din Cracovia, victimele zăceau pe pavaj.

Cinci străini, printre victime

În afara celor 6 persoane împușcate mortal, alte 15 au fost rănite grav, între care cinci cetățeni străini.

Urmărirea s-a încheiat în apropierea unei intersecții importante, la aproape un kilometru sud de piață.

Un agent l-a neutralizat pe agresor împușcându-l de mai multe ori, de la mică distanță. Lovit la rândul lui de mai multe gloanțe, polițistul s-a prăbușit pe trotuar.

Martori au filmat momentul în care atacatorului i se acordă primul ajutor. Lângă se vede pușca de asalt semiautomată folosită la acest măcel.

Marcin Kierwiński, ministrul de Interne al Poloniei: Reacția rapidă a forțelor de ordine a împiedicat un masacru mult mai mare. Polițiștii au tras primele focuri asupra atacatorului la numai trei minute după ce incidentul a fost raportat. Precizarea este importantă în contextul acuzațiilor potrivit cărora poliția nu ar fi intervenit la timp.

Individul a fost identificat drept Michał O., în vârstă de 25 de ani. Oroarea faptelor lui a luat proporții după ce autoritățile au descins la domiciliul său. În casa situată la 150 de km de Cracovia, poliția a găsit trei trupuri neînsuflețite - părinții ucigașului și sora lui în vârstă de 21 de ani. Atât în locuință, cât și în mașina din care a semănat moarte au fost găsite numeroase arme, dar și muniție. Potrivit presei poloneze, tatăl suspectului avea 11 arme de foc înregistrate legal, iar mașina condusă de atacator îi aparținea tot lui. Foști colegi de școală ai ucigașului povestesc că acesta făcea desene macabre în cursul orelor, dar și că era interesat de religie.

Donald Tusk, prim-ministrul Poloniei: Până acum, Polonia nu a cunoscut asemenea acte extreme de terorism, pentru că terorism trebuie numit atacul nemilos asupra vieții umane petrecut în Cracovia.

Șeful guvernului polonez a elogiat eroismul celor doi polițiști care l-au confruntat pe asasin. Ambii sunt în stare gravă.

Marcin Kierwiński, ministrul de Interne al Poloniei: Se pare că autorul atacului a acționat de unul singur. Toate indiciile arată că era profund influențat și fascinat de ideologiile de extremă dreapta.

În urma tragediei, poliția din Varșovia a anunțat măsuri suplimentare de securitate. Au fost instituite patrule suplimentare în capitală și au fost instalate baraje rutiere.

Pe de altă parte, echipei de gestionare a crizei i s-a încredințat și misiunea de a preveni dezinformarea. Mai multe publicații rusești au lansat încă de ieri informații false, potrivit cărora atacatorul ar fi avut legături cu naționaliștii ucraineni. O altă teorie mincinoasă vehiculată este că agresorul era soldat în armata poloneză.