Ce au ascuns rușii la centrala nucleară de la Zaporojie, chiar lângă un reactor. Imaginea surprinsă din satelit

Riscurile principale sunt cel mai probabil întreruperile sistemelor de răcire ale reactoarelor, deteriorarea sursei de alimentare de rezervă sau erori ale angajaţilor care operează sub presiune, mai transmiste Ministerul britanic al Apărării.

"La începutul lunii martie, forțele terestre ruse au atacat și au capturat centrala nucleară Zaporojie. Pe 21 august 2022, imaginile indicau că Rusia a menținut o prezență militară sporită acolo, cu transportoare blindate amplasate la 60 de metri de reactorul numărul cinci. Trupele ruse au încercat probabil să ascundă vehiculele parcându-le sub țevi și pasarele. Rusia este probabil pregătită să exploateze orice activitate militară ucraineană în apropierea centralei de la Zaporojie în pentru propagandă. În timp ce Rusia menține ocupația militară asupra centralei de la Zaporojie, riscurile principale sunt cel mai probabil întreruperile sistemelor de răcire ale reactoarelor, deteriorarea sursei de alimentare de rezervă sau erori ale angajaţilor care operează sub presiune", a scris pe Twitter Ministerul Britanic al Apărării.

