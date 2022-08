Zelenski: Cel puţin 22 de morți şi zeci de răniți în urma unui atac rusesc asupra unei gări din estul Ucrainei

Printre cei ucişi se află şi un copil de 11 ani, conform unei postări pe Twitter a preşedintelui Parlamentului de a Kiev, Ruslan Stefanciuk, citat de CNN.

Ulterior, Zelenski a scris că numărul morţilor a ajuns la 22, că cinci dintre ei au ars, iar opilul de 11 ani a murit când casa sa a fost lovită de o rachetă rusească.

”Operaţiunile de căutare şi salvare la gară vor continua. Cu siguranţă îi vom face pe ocupanţi să răspundă pentru tot ceea ce au făcut. Şi cu siguranţă îi vom alunga pe invadatori de pe pământul nostru. Veşnică amintire tuturor celor cărora le-au luat viaţa aceşti invadatori, aceşti duşmani”, a afirmat Zelenski, potrivt News.ro.

Zelenski avertizase marţi asupra riscului unor provocări ruseşti de Ziua Independenţei, care a coincis cu împlinirea a şase luni de când forţele ruse au invadat Ucraina, declanşând cel mai devastator conflict din Europa de după al Doilea Război Mondial.

Într-o intervenţie video în cadrul Consiliului de Securitate al Naţiunilor Unite, Zelenski a spus că rachetele au lovit un tren în orăşelul Chaplyne, la aproximativ 145 km vest de Doneţk ocupat de ruşi, în estul Ucrainei. Patru vagoane au luat foc, a spus el.

Inițial au fost anunțate 15 decese în urma atacului.

„Până acum, cel puţin 15 persoane au fost ucise şi aproximativ 50 de persoane au fost rănite”, a spus Zelenskiy.

„Salvatorii intervin, dar, din păcate, numărul morţilor ar putea creşte”, a adăugat el.

„Recent, 15 persoane, inclusiv un copil de 11 ani, au fost ucise într-un atac cu rachetă asupra gării Chaplyne. Încă aproximativ 50 au fost răniţi. De ce altceva este nevoie pentru ca lumea să recunoască această ţară ca teroristă? Nu vom uita. Nu vom ierta”, a scris pe Twitter preşedintelui Parlamentului de a Kiev, Ruslan Stefanciuk.

Just recently, 15 people, including an 11-year-old child, were killed during a rocket attack on the Chaplyne railway station. About 50 more were wounded.

What else is needed for the world to recognize this ersatz country as a terrorist?

We will not forget. We will not forgive.